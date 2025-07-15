Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: день, когда чужую тайну нельзя использовать во вред

Гороскоп на 16 июля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

День идеально подходит для начала обучения на разного рода курсах и тренингах.

Те, у кого нет такого желания или возможностей, но существует необходимость в получении новых знаний, могут заняться самообразованием — оно окажется не менее результативным. Неожиданно открывшуюся чужую тайну нельзя — если, конечно, мы не хотим получить в ответ весомый бумеранг — использовать во вред тому, кому она принадлежит.

Овен

Красноречие, которым вы будете сегодня обладать, позволит вести споры и диспуты на любом — даже очень высоком — интеллектуальном уровне, вы неизменно выйдете из любого из них из них победителем.

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Телец

Не стоит обманывать родных и друзей, даже если вам будет казаться, что эта ложь — как говорится, во спасение — оградит их от фактов, о которым им не следует знать: такая «тактика» может привести к ссоре.

Близнецы

Память сегодня будет работать отменно — воспользуйтесь этим ее качеством, чтобы запомнить большой объем текста или любой другой информации, это пригодится всем, но особенно тем, кто сейчас учится.

Рак

Возможно, кому-то из друзей в этот день понадобится ваша деятельная и активная помощь — желательно не тянуть и максимально быстро и в полной мере оказать ее, доброе дело обязательно вам зачтется.

Лев

Не лучший день для реализации нового проекта — большого успеха звезды ему не обещают, поэтому лучше заняться уже начатыми делами — согласитесь, никто кроме вас не доведет их до ума.

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Дева

Важно внимательно относиться к фактам, которые станут вам известны в этот день: на первый взгляд они могут показаться неважными, но со временем вы оцените их важность и значимость.

Весы

Самое главное сегодня — упорно работать, не отвлекаясь на побочные факторы в виде телефонных звонков и перекусов на ходу, в противном случае большую часть важных дел придется перенести на завтра.

Скорпион

Не стоит никому передавать чужие тайны и секреты, даже если вам кажется, что собеседник абсолютно надежен и ни в коем случае не проговорится — в результате рискуете попасть в неприятную ситуацию.

Стрелец

День, когда можно и нужно… мечтать: визуализировав то, о чем давно мечтаете, вы — к своему великому изумлению — вскоре можете стать счастливым обладателем того, что еще вчера казалось несбыточным.

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Козерог

Не рекомендуется спешить с выполнением «важного задания», которое получите от начальства с утра: в течение дня оно несколько раз перемениться, а к вечеру и вовсе перестанет быть актуальным.

Водолей

Энергия, необходимая для осуществления важных дел, будет неумолимо стремится к нулю, поэтому не стоит набрасывать на работу как голодный на еду — день лучше провести, решая только самые простые вопросы.

Рыбы

Хорошее время для передачи своих знаний тем, кто в них нуждается: если вам предложат прочесть курс лекций студентами или рассказать о секретах своей профессии шильникам, соглашайтесь — получите замечательный опыт.

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