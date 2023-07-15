Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя переживать

День, когда табу являются любые переживания – они могут нарушить и без того хрупкий эмоциональный фон – как внешний, так и внутренний.

С плохим настроением, которое может досаждать сегодня с самого утра, необходимо бороться любыми доступными – и непредосудительными – способами: получить позитивные эмоции можно благодаря книгам, сериалам, прогулкам на свежем воздухе, занятиям спортом или хобби. Не стоит принимать близко к сердцу чужие критические замечания: они будут свидетельствовать о проблемах человека, который их высказывает, а не о тех, кому они адресованы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 июля для Овнов

Не стоит обращать внимания на происки недоброжелателей – скорее всего, они и сами не рады тому, что существующие у них внутренние проблемы заставляют их действовать неадекватно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 июля для Тельцов

Несмотря на выходной день, можно подыскивать вариант недвижимости, которую вы собираетесь приобрести: существует вероятность того, именно сегодня вам в этом вопросе повезет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 июля для Близнецов

Сегодня вам категорически не рекомендуется волноваться – как известно, все болезни от нервов, и переживания этого дня самым негативным образом могут сказаться на состоянии вашего здоровья.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 июля для Раков

Из запутанной жизненной ситуации удастся выйти только благодаря собственному уму и сообразительности – чужие советы, даже если они покажутся вам дельными, к вашей ситуации не подойдут.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 июля для Львов

День рекомендуется посвятить близким людям и друзьям: встреча с ними надолго поднимет вам настроение, а эта задача является, пожалуй, самой важной для сегодняшнего депрессивного дня.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 июля для Дев

Поднять настроение поможет любимое занятие – наведение порядка в доме, а особенно в шкафах: мы сможете не только идеально упорядочить их содержимое, но и отобрать вещи на благотворительность.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 июля для Весов

Один из лучших дней для отдыха – он позволит снять стресс, под давлением которого вы живете в последнее время, главное, чтобы он был активным – почему бы вам, например, не отправиться на пешеходную экскурсию.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 июля для Скорпионов

С негативными эмоциями, которые будут сегодня буквально рваться наружу, необходимо бороться при помощи физической нагрузки: лучше всего заняться спортом, но можно и полы в доме помыть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 июля для Стрельцов

При неожиданном обострении хронических заболеваний необходимо вспомнить о предписанных лечащим врачом мерах – лечебной диете, прогулках и лекарствах, которые надо принимать по графику.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 июля для Козерогов

К окружающим вас людям нужно отнестись с максимальным вниманием: возможно, не все те, кого вы считаете друзьями, как и не все те, кого вы считаете врагами, являются таковыми на самом деле.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 июля для Водолеев

Конфликты с окружающими вас людьми – включая как родных, так и друзей – могут всерьез испортить вам настроение, что отразится как на качестве жизни, так и на состоянии здоровья – не стоит в них вступать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 июля для Рыб

Как бы ни складывались обстоятельства, постарайтесь дистанцироваться от негатива и сосредоточиться на позитиве: и того, и другого в вашей жизни будет предостаточно, но в вашей воле выбрать то, что вам ближе.

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