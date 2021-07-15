Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: день, когда никому нельзя отказывать в помощи

Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: день, когда никому нельзя отказывать в помощи

День, когда можно – и нужно – заниматься благотворительностью, делая добрые дела тем, кто вас окружает.

Сегодня никому нельзя отказывать в помощи, даже если будет казаться, что на нее не хватит ни времени, ни сил, да и смысл в ней трудно будет увидеть. Тем не менее, отказав в подмоге, можно будет очень скоро получить мощный бумеранг, приходить в себя от которого придется довольно долго. В это время также нельзя обманывать – ложь может стать плохой приметой, что неблагоприятно повлияет на жизненную ситуацию.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 16 июля для Овнов

Оказывая помощь кому-то из находящихся рядом людей, постарайтесь не думать о том, как они вас отблагодарят: в таком случае благотворительность потеряет свой смысл и станет просто сделкой "ты – мне, я – тебе".

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 16 июля для Тельцов

Тем, у кого есть перспективная профессиональная идея, нужно немедленно предложить ее начальству – оно не только оценит ее по достоинству, но и создаст все необходимые условия для ее реализации.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 16 июля для Близнецов

Необходимо отказаться от мыслей о мести человеку, даже если он действительно серьезно вас обидит: в яму, которую вы решите вырыть тому, кого считаете врагом, велик риск попасть самому.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 16 июля для Раков

Обстоятельства сложатся таким образом, что вам захочется спрятаться в доме, как в раковине, и ни при каких условиях не покидать ее, тем не менее, звезды считают, что успех ждет тех, кто сумеет выйти из зоны комфорта

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 16 июля для Львов

Категорически воспрещается – даже под влиянием сиюминутных эмоций – желать кому-нибудь зла: негатив обязательно вернется обратно, да еще и в многократно увеличенном объеме.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 16 июля для Дев

Не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели: благодаря энергии, которая будет переполнять вас с самого утра, вы сможете успеть не только выполнить, но и перевыполнить свой рабочий план.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 16 июля для Весов

В общении с близкими людьми понадобится не только любовь и ласка, но и дипломатичность – возникшая как будто бы ниоткуда ссора вполне может разрушить отношения, которые вы выстраивали годами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 16 июля для Скорпионов

Успеть сделать все, что намечено на этот день, смогут только те, кто будет придерживаться заранее составленного плана и не станет отвлекаться на общение в мессенджерах и телефонные звонки – без них можно обойтись.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 16 июля для Стрельцов

Не стоит давать обещаний, в возможности выполнить которые у вас есть хотя бы малейшее сомнение: если обстоятельства сложатся неблагоприятным образом, вы легко можете заслужить репутацию ненадежного человека.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 16 июля для Козерогов

День на редкость удачен в финансовом смысле: деньги будут приходить с самых разных – зачастую неожиданных – сторон, главное – тратить их с умом, на то, без чего вам сейчас действительно не обойтись.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 16 июля для Водолеев

Нежелательно отвечать на чужую агрессию – до добра это, увы, не доведет, лучше продемонстрировать человеку, который не может себя сдержать, свое доброжелательное отношение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 16 июля для Рыб

Звезды наделят вас сегодня красноречием, перед которым не сможет устоять ни один – даже самый убежденный в своей правоте – собеседник, очень важно не пользоваться этим даром во вред другим людям.

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