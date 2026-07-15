Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: день переменчивой энергии

Лилия

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Утро, скорее всего, окажется довольно мрачным — в это время нам будет свойственно плохое настроение и пессимистический взгляд на мир, но уже к обеду напряжение сойдет на нет, а негатив поступенно уступит место позитиву.

Тем не менее, не стоит планировать на это время серьезные — не только профессиональные, но и бытовые — проекты, лучше посвятить его отдыху, а если такое будет невозможно, то малозначительным, но при этом приятным делам.

Овен

Делая первые шаги на пути к важной цели, необходимо верить в себя и правильность своих целей: есть вероятность того, что недоброжелательно настроенные люди могут сбивать вас с курса — нельзя им поддаваться.

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Телец

Даже если окружающим необходимо будет сделать замечание, постарайтесь, чтобы его тон не был грубым, а уже о оскорблениях и говорить не приходится, иначе из обвиняющего вы превратитесь в обвиняемого.

Близнецы

Подсказка относительно того, как поступить в сложившейся — непростой — ситуации, может прийти самым неожиданным образом, особо пристальное внимание нужно обратить на сон, который приснится этой ночью.

Рак

Не стоит — по свойственной вам привычке — спускать окружающим недружественные жесты, которые могут принять вид как неосторожной шутки, так и откровенно злых высказывания — нужно дать им отпор.

Лев

Раздражительность, которая одолеет вас в первой половине дня, будет обусловлена не только вашим надменным нравом, что тоже нельзя отрицать, но и влиянием лунных суток, которое закончится уже завтра.

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Дева

Сегодня в душе представителей вашего знака может разыграться неслыханная эмоциональная буря, утихомирить которую можно будет, только занявшись рутинной работой, которая снизит градус возбуждения.

Весы

В ситуации, которая сложится между вашими друзьями или знакомыми, потребует тщательного анализа: не спешите вмешиваться до тех пор, пока не выясните точную расстановку сил, еще лучше — вообще этого не делайте.

Скорпион

Даже если заранее планировали посвятить нынешний день занятиям спортом, лучше отказаться от этих намерений: пользы физические упражнения сегодня не принесут, а вот вред в виде травм и растяжений — вполне.

Стрелец

Ни в коем случае нельзя упустить удачу, которая будет сама идти к вам в руки: в следующий раз такое — во всех отношениях благоприятное — стечение обстоятельств повториться нескоро, так что очень важно поторопиться.

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Козерог

Успеха в этот день можно будет достичь только в том случае, если заранее спланировать все свои — как профессиональные, так и хозяйственные — действия, иначе можно будет просто утонуть в большом количестве дел

Водолей

Какие бы документы вам сегодня не приходилось подписывать, постарайтесь не ставить визу до тех пор, пока не изучите текст досконально — вполне возможно, что какая-то деталь вызовет у вас настороженность.

Рыбы

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам в течение дня, потребует постоянно «подпитки» — прежде всего, это касается общения исключительно с приятными людьми, а также детьми и животными.

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