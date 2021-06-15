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Гороскоп на 16 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать что-то хорошее

Гороскоп на 16 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать что-то хорошее

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Любой поступок, совершенный в этот день, обязательно принесет добро – как самому человеку, так и другим людям. 

А вот зло сегодня не стоит делать ни при каких условиях, даже если будет казаться, что другого выхода нет. В самом скором времени оно вернется бумерангом, поэтому прежде чем совершить подобное, необходимо несколько раз подумать и только потом действовать. Также нежелательно лгать – обман обернется против своего "автора". 

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 16 июня для Овнов

День благоприятен для того, чтобы заняться самосовершенствованием – прежде всего приведением в норму своей физической формы: желательно посетить бассейн и фитнес-зал или хотя бы совершить пробежку. 

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 16 июня для Тельцов

Звезды предупреждают об опасности обещаний, в выполнении которых вы сомневаетесь: давать нужно только те, которые сможете сдержать, а иначе лучше не бросать слова на ветер. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 16 июня для Близнецов

Получить хорошее место работы смогут те из вас, кто не станет скромничать и продемонстрирует новому начальству свои профессиональные способности – благо, недостатка в них у вас нет. 

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 16 июня для Раков

День благоприятен для того, чтобы начать жизнь с чистого листа: можно переезжать на новое место жительства, о котором давно мечтали, или переходить на работу, которая до сих пор казалась недосягаемой. 

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Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 16 июня для Львов

Тем, кто давно собирался перейти на новую работу, можно – и нужно – начинать соответствующие "мероприятия": изучать наличие вакансий, писать и рассылать резюме, а также проходить собеседования. 

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 16 июня для Дев

День благоприятен для переговоров с начальством – оно будет склонно удовлетворить любые ваши просьбы и требования, от предложения продвинуть новый проект до повышения жалования. 

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 16 июня для Весов

Любое неосторожное слово может стать причиной серьезного и, что немаловажно, продолжительного конфликта, поэтому все сказанное нужно тщательно взвешивать – впрочем, вы в этом большие мастера. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 16 июня для Скорпионов

Поскольку всех дел не переделать, уделите время не только работе, но и отдыху, который к тому же должен быть максимально активным, и лучше всего – на свежем воздухе, подальше от города. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 16 июня для Стрельцов

Звезды рекомендуют как можно больше общаться с окружающими людьми – прежде всего с коллегами, которые могут подкинуть вам новые идеи и подсказать ходы, которые помогут решить те, что уже находятся в работе. 

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 16 июня для Козерогов

Любые начинания этого дня будут удаваться на удивление легко, без особых усилий с вашей стороны, если же возникнут какие-то сложности, на помощь всегда придут и коллеги, и начальство. 

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 16 июня для Водолеев

Всплеск энергии, который вы почувствуете в этот день, звезды рекомендуют направить в мирное русло: например, взять повышенные обязательства на работе или затеять внеплановую генеральную уборку дома. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 16 июня для Рыб

Важно помнить, что любое слово, сказанное вами в этот день, будет иметь материальную силу, поэтому говорить нужно только о добре, особенно это касается пожеланий другим людям.

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