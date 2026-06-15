Гороскоп на 16 июня для всех знаков Зодиака: день повышения физической активности

Розы / © ТСН

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Вместе с желанием действовать, как правило, растет и раздражительность, которая будет осложнять движение к поставленной цели — она будет особенно сильна в первой половине дня, что необходимо учитывать при планировании дел на это время.

Важно сдерживать эмоциональные всплески, особенно касающиеся незначительных поводов — ни к чему кроме еще большего усложнения ситуации это не приведет. Удачной окажется покупка и продажа любого имущества, но особое внимание стоит обратить на недвижимость.

Овен

Волю эмоциям сегодня нежелательно давать ни в чем, но особенно опасна такая реакция в отношениях с близкими людьми и друзьями: любая мелочь, о которой вы завтра и не вспомните, может надолго вас рассорить.

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Телец

Нежелательно вступать в споры и дискуссии: сил на это сомнительное занятие уйдет много, а результат окажется незначительным — доказать свою правоту вам все равно не удастся, так тратить энергию понапрасну.

Близнецы

Соблазн сорвать свое плохое настроение на окружающих будет силен как никогда, но делать этого не стоит, особенно если речь пойдет о друзьях и близких, которые из-за любви к вам не способны на агрессивный ответ.

Рак

В этот день представителям вашего знака особенно понадобится крепкий семейный тыл: за поддержкой — как морального, так и материального свойства — необходимо будет обращаться к родным людям, они не подведут.

Лев

Деловые переговоры окажутся успешными только в том случае, если они пройдут в неформальной обстановке — излишний официоз не позволит партнерам с доверием отнестись друг к другу и договориться.

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Дева

Как бы окружающие — включая тех, кому вы безоговорочно доверяете — не настаивали на том, чтобы вы изменили принятое ранее решение, не поддавайтесь: сегодня только вам решать, что правильно, а что — нет.

Весы

Не стоит делиться своими жизненными — и профессиональными — планами даже с близкими друзьями: проговорив их вслух, вы рискуете потерять энергию, которая необходима для успешных и результативных действий.

Скорпион

Несмотря на то, что представители знака транжирством не отличаются, в этот день вам нужно относиться к деньгам особенно бережно: велика вероятность того, что вскоре они понадобятся вам для серьезной покупки.

Стрелец

Представителям вашего знака — единственные во всем Зодиаке, кто сегодня будет максимально успешен в делах, а свободное от работы время необходимо посвятить занятиям, которые приносят вам приятные эмоции.

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Козерог

День благоприятен для исправления ошибок, совершенных в последнее время — причем, желательно поторопиться, пока обо всех промахах не узнало начальство — его реакция может оказаться непредсказуемой.

Водолей

Избавиться от усталости и слабости, которые могут ощущаться ближе к обеду, поможет дневной сон — даже будучи непродолжительным, он легко поможет восстановить силы, после чего работать станет на удивление легко.

Рыбы

День благоприятен для любых профессиональных шагов, но особенно успешными будут действия, связанные с переходом на новую должность и даже новое место работы — действовать нужно, не теряя времени.

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