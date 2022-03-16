Гороскоп на 16 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать

Гороскоп на 16 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать

Нынешний день покажет, обладает человек силой воли, упорством и характером или нет.

Обстоятельства могут складываться самым неожиданным для каждого из нас образом, но то, как реагировать на них – сдаться или продолжать бороться – зависит только от самого человека. Велик соблазн бездействия, но его необходимо преодолеть: любой – даже самый, казалось бы, незначительный – поступок лучше ожидания, образно говоря, у моря погоды.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 марта для Овнов

Самое главное в этот день – сохранять спокойствие, несмотря ни на что: как обстоятельства, так и люди могут провоцировать эмоциональные реакции – не стоит на них поддаваться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 марта для Тельцов

Необходимо помнить о том, что, дав волю своим эмоциям, вы впоследствии очень об этом пожалеете: не стоит реагировать на мелочи, о которых вы уже завтра забудете, важно беречь нервы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 марта для Близнецов

Лучшее занятие для вас сегодня – впрочем, как и всегда – это благотворительность: даже если вам кажется, что жизненные обстоятельства против вас, помогите тем, кому труднее.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 марта для Раков

Не стоит доверять малознакомым людям, даже если они будут обещать легко – буквально одним движением – решить все волнующие вас вопросы: скорее всего, речь пойдет об обмане.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 марта для Львов

День не подходит для принятия серьезного решения – слишком велик риск того, что оно окажется неправильным, а вернуться к исходной точке уже, увы, не представится возможным.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 марта для Дев

Заманчивое предложение, которое может поступить в этот день, на поверку окажется не таким уж и привлекательным, поэтому нужно собрать максимум фактов о человеке, от которого оно поступит.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 марта для Весов

От грустных мыслей сможет отвлечь любая деятельность, направленная не только на собственное, но и на общественное благо – это даст ощущение своей значимости и нужности.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 марта для Скорпионов

Сегодня не стоит браться за сложные дела – все равно они вам будут не по плечу –займитесь мелочами, которые все равно нужно решать, но до них по причине их незначительности никогда не доходят руки.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 марта для Стрельцов

Конфликты, которые могут возникнуть в семье, лучше спустить на тормозах: не стоит обижаться на близких людей и уж тем боле обижать их – лучше выслушать и успокоить их.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 марта для Козерогов

Энергию, недостатка в которой сегодня не будет, необходимо экономить и аккумулировать, в самое ближайшее время она понадобится вам для важных – можно даже сказать, грандиозных – дел.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 марта для Водолеев

Необходимо максимально внимательно отнестись к своему здоровью: велика вероятность обострения хронически заболеваний, поэтому очень важно вовремя принять необходимые меры.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 марта для Рыб

Не стоит обращать внимания на пресловутое общественное мнение: сегодня оно может быть неласково к вам, но это не значит, что такое же отношение вы будете испытывать и завтра – «ветер» обязательно переменится.

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