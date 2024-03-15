Гороскоп на 16 марта для всех знаков Зодиака: день, когда под влиянием эйфории можно совершить ошибки

День характеризует мощный поток энергии, который снисходит на каждого из нас и может сыграть с человеком злю шутку.

Решив, что ему все подвластно, он – под влиянием эйфории – может совершить ошибки, которые будет сложно – а в некоторых особо сложных случаях и невозможно – исправить. Важное значение в этот день приобретают слова, над каждым из которых – прежде чем его произнести – необходимо хорошо подумать. Обладая большой силой, они могут самым непосредственным образом отразиться не только на жизни тех, кому адресованы, но и вернуться бумерангом к своему "автору", поэтому они должны быть только добрыми.

Овен

Самыми востребованными – свойственными вам – качествами станут доброта и великодушие: если кто-то из знакомых – и даже незнакомых – обратиться к вам за помощью, окажите ее, не раздумывая – вам воздастся.

Телец

Звезды не рекомендуют представителям вашего знака разбрасываться словами и – особенно! – необдуманные обещаниями: гарантий того, что вам удастся сдержать слово, они вам не дают.

Близнецы

В этот день вам необходимо быть осторожными не столько со словами, сколько с мыслями: любая из них может материализоваться с неожиданной быстротой – будет обидно, если она окажется отрицательной.

Рак

События нынешнего дня позволят вам презентовать себя перед окружающими с самой благоприятной стороны, что в свою очередь позволит значительно повысить самооценку, что всегда необходимо.

Лев

Считать свое мнение единственно верным – традиционно для представителей вашего знака, но тем, кто не хочет оказаться в неловком положении все-таки желательно прислушиваться и к чужой – противоположной – точке зрения.

Дева

Несмотря на царящее в обществе благодушное настроение, встречи с неадекватно настроенными людьми исключать нельзя: необходимо отказаться от общения с ними – его результаты трудно пересказать.

Весы

Убеждая кого-то в правильности своей точки зрения, тщательно взвешивайте каждое слово, в противном случае вы вместо того, чтобы обрести надежного союзника, получите совершенно не нужного вам врага.

Скорпион

Общаться с окружающими нужно как можно меньше, лучше всего вообще провести день в одиночестве и уединении, но при этом нежелательно бездельничать – надо найти себе приятное домашнее занятие.

Стрелец

Постарайтесь не хвататься своими достижениями, какой бы сферы вашей жизни они ни касались, но особенно желательно молчать о событиях в личной жизни – помните, что счастье любит тишину.

Козерог

Совершая любые поступки, важно помнить о том, что все они в ближайшее время вернуться к вам бумерангом, поэтому постарайтесь делать добро – зла в нашей – и вашей – жизни и без того более чем достаточно.

Водолей

Самое главное в этот день – держать себя в рамках приличия: любое негативное высказывание в адрес кого-то из окружающих приведет к тому, что поток взаимных оскорблений будет увеличиваться как снежный ком.

Рыбы

Красноречие, которым наделят вас сегодня звезды, нельзя растрачивать на разговоры и споры, не имеющий для вас никакого значения, а вот убеждать близкого человека в силе ваших чувств и можно, и нужно.

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