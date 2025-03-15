Гороскоп на 16 марта для всех знаков Зодиака: день, когда звезды рекомендуют радоваться жизни

День, когда звезды настоятельно рекомендуют веселиться и радоваться жизни, находя что-то хорошее в любом событии дня.

С одной стороны, можно встречаться с друзьями, устроить себе небольшой праздник и даже позволить себе бокал красного вина, с другой, не стоит переходить черту, за которой ослабеет контроль над поведением – совершенные в таком состоянии поступки могут впоследствии вызвать сожаление, а в отдельных случаях – и стыд.

Овен

От чрезмерной физической активности лучше отказаться из-за повышенного риска травматизма – не стоит пытаться поставить мировой рекорд, бегая марафонскую дистанцию или поднимая тяжести.

Телец

День чреват резкими перепадами настроения, которые будут иметь большую амплитуду – от печали до радости и обратно желательно зафиксировать свое психологическое состояние на чем-то хорошем.

Близнецы

В этот день категорически не рекомендуется предаваться вашему любимому занятию – падать духом, настроение необходимо повышать любыми – доступными вам и приемлемыми в моральном отношении способами.

Рак

Заниматься серьезными делами – даже если они касаются всего лишь домашнего хозяйств – сегодня нежелательна: выходной день нужно, и положено, посвятить отдыху, лучше всего – активному.

Лев

В течение дня гениальные идеи будут приходить в вашу в голову с завидной регулярностью – не отмахивайтесь от них, а, напротив, тщательно фиксируйте все, что, что может иметь серьезную перспективу.

Дева

Не стоит браться за реализацию серьезных – в основном, бытовых и домашних – проектов, все равно довести их до ума не удастся, поэтому лучше заняться завершением начатых ранее рутинных и монотонных дел.

Весы

Никто не организует вам праздник, если вы не сделаете этого сами, поэтому беритесь за дело: сделайте все сами. – так вы будете уверены, что все пройдет на должном – самом высоком – уровне.

Скорпион

Не стоит без крайней необходимости посещать места большого скопления людей: сегодня велика вероятность заразиться инфекционным заболеванием, лечение которого затянется на неопределенное время.

Стрелец

Сегодня люди более раскрепощены и доверчивы, чем в любой другой день лунного календаря, этим можно воспользоваться, чтобы наладить отношения с человеком, с которым вы давно мечтали подружиться.

Козерог

День благоприятен для творчества: возможно, оно станет для таких прагматиков как вы отдушиной, которая отвлечет вас от грустных мыслей и позволит получить удовольствие от такого – мирного – занятия.

Водолей

День желательно провести рядом с близкими людьми – родными или друзьями: в это время как никогда важно поддержать друг друга и обменяться с окружающими душевным теплом.

Рыбы

Время – разумеется, если позволит погода – необходимо провести на природе: свежий воздух способен творить настоящие чудеса настроение у вас улучшится, а сил для жизни прибавится.

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