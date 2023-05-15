Гороскоп на 16 мая для всех знаков Зодиака: день, когда лучше воздержаться от покупок

День, когда энергия, отпущенная нам высшими силами или природой, будет уменьшаться не только с каждым часом, но и с каждой минутой.

Оставшиеся, тем не менее, силы необходимо направлять на решение важных профессиональных и личных задач, не растрачивая их на ссоры и конфликты, вероятные в этот день, как не в какой другой. Также необходимо максимально ответственно относиться к каждой – даже не самой значительной – покупке: можно за непомерную цену приобрести вещь низкого качества, что заставит сожалеть о бездарно и напрасно потраченных средствах.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 мая для Овнов

От общения с партнерами будет напрямую зависеть успех совместного проекта, поэтому, если у вас есть сомнения в том, что вы не сможете удержать эмоции под контролем, лучше перенести переговоры.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 мая для Тельцов

От активной деятельности сегодня лучше отказаться: толку от нее не будет, а энергия, которой и так немного, окажется потраченной зря: звезды советуют заняться рутинной работой, все время откладываемой на потом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 мая для Близнецов

Работе желательно посвятить только первую половину дня, когда коэффициент полезного действия еще будет достаточно высок, а вот после обеда лучше отдохнуть и восстановить силы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 мая для Раков

Каким бы важным ни был проект, который вы сегодня наконец-то решите воплотить в жизнь, силы – как физические, так и моральные – сегодня нужно тратить дозировано и максимально экономно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 мая для Львов

Вам сегодня необходимо – разумеется, если такое возможно – взять отгул и посвятить освободившееся время отдыху, в противном случае уже завтра вам может не хватить сил даже на самые элементарные действия.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 мая для Дев

Не стоит повышать себе настроение за счет проверенных, но, увы, сомнительных способов – заедания стресса и бездумного шопинга: изменить эмоциональный фон удастся лишь на время, а вред останется надолго.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 мая для Весов

К лени, которая сегодня во многом будет определять нежелание что-либо делать, необходимо отнестись с пониманием: таким образом ваш организм сигнализирует о том, что ему необходима передышка.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 мая для Скорпионов

Любые всплески негативных эмоций необходимо "гасить" на корню: они могут стать поводом для столкновения с близким человеком, который из мелкой ссоры может трансформироваться в серьезный конфликт.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 мая для Стрельцов

Даже если вам покажется, что кто-то из окружающих людей нуждается в вашем – ценном – совете, постарайтесь не навязывать ему свое мнение: он может счесть это вмешательством в свою личную жизнь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 мая для Козерогов

Пустые разговоры, к которым будут склонять вас друзья и коллеги, отнимут время и силы, которые можно потратить на гораздо более важные – как профессиональные, так и хозяйственные – дела.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 мая для Водолеев

От финансовых операций сегодня лучше отказаться: ожидаемой прибыли они не принесут, а вот причиной убытков, увы, вполне могут стать, так что не стоит испытывать судьбу, делая рискованные шаги.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 мая для Рыб

Реализацию серьезных проектов, даже если они планировались заранее, лучше отложить на пару дней, если, конечно, вы не хотите их завалить: для их осуществления условия еще не созрели.

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