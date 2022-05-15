Гороскоп на 16 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно почивать на лаврах

Гороскоп на 16 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно почивать на лаврах

День, когда люди хотят – и могут – почивать на лаврах в хорошем смысле этого слова.

Разумеется, прежде всего это касается тех, кто в профессиональном плане выложился на все сто процентов в предыдущую неделю и получил достойный во всех отношениях результат. Время также благоприятно для того, чтобы расставить точки над «и» в отношениях с близким человеком: можно как делать предложение руки и сердца, так и отвечать на него согласием.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 мая для Овнов

Несмотря на то, что сегодня внутри вас как будто бы включится небольшой моторчик, от чрезмерной физической нагрузки лучше отказаться – она, к сожалению, чревата травмами, ушибами и растяжениями.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 мая для Тельцов

День, когда можно как налаживать новые, так и укреплять уже существующие связи – люди будут охотно общаться и идти навстречу друг другу, чем звезды советуют воспользоваться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 мая для Близнецов

Не позволяйте эмоциям брать верх над рассудительностью и здравым смыслом – под их слиянием можно совершить поступки, которые впоследствии придется долго исправлять.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 мая для Раков

Особое внимание следует уделить своему здоровью: серьезных проблем, к счастью, не предвидится, но подумать о правильном питании и занятиях посильными видами спорта имеет смысл.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 мая для Львов

День – несмотря на его будний статус – желательно посвятить общению с близкими людьми, сегодня они особенно будут нуждаться в вашей помощи, внимании и понимании.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 мая для Дев

Принимая важное – как профессиональное, так и личное – решение – прислушивайтесь к своему внутреннему голосу: дав ему слово, вы получите альтернативный взгляд на сложившуюся ситуацию.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 мая для Весов

Для работы подходит только первая половина дня – именно в это время удастся сделать все, что запланировано, поэтому после обеда не грех и отдохнуть – например, заняться своим хобби.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 мая для Скорпионов

Сегодня особенно важно обращать внимание на знаки, которые будет посылать вам судьба: вполне возможно, что она хочет предупредить вас о чем-то очень хорошем и приятном.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 мая для Стрельцов

Ваша безалаберность может сыграть с вами злую шутку: так, прежде чем взять с полки в супермаркете йогурт, внимательно посмотрите на срок годности, в противном случае последствия могут быть неприятными.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 мая для Козерогов

Отношения с близким человеком, с которым вас некоторое время назад вас разлучила ссора, самым неожиданным – и приятным – образом наладятся, правда, для этого необходимо будет приложить усилия.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 мая для Водолеев

Настроение вам сегодня нужно удерживать на позитивной волне: даже если вдруг – по какой-либо причине – захочется загрустить, необходимо перебороть себя и найти в окружающем вас мире что-то хорошее.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 мая для Рыб

День особенного благоприятен для тех представителей вашего знака, которые занимаются творчеством: начатый сегодня связанный с креативом проект принесет вам известность в профессиональных кругах.

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