Гороскоп на 16 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем злыми и раздражительными

Темная энергетика нынешнего лунного дня делает людей злыми и раздражительными.
Под ее влиянием приходится совершать действия, за которые впоследствии – иногда уже на следующий день – заставит испытывать за них стыд. Из-за конфликтной обстановки, которая господствует в это время, астрологи часто советуют остаться дома, но, поскольку в будний день сделать это сложнее, необходимо просто свести к минимуму общение – особенно с малознакомыми или незнакомыми людьми.
Овен
Звезды советуют вам обратить внимание на сны, которые вы увидите нынешней ночью – они могут многое прояснить в ваших отношениях с близким человеком, которые в последнее врем зашли в тупик.
Телец
Получив профессиональное предложение, которое вам могут сделать в этот день, не соглашайтесь сразу: сначала необходимо взвесить все за и против, потянете вы новую должность или нет.
Близнецы
Даже к решению самой простой задачи стоит подойти с креативной точки зрения: чем больше творческих идей вы воплотите в этот день в жизнь, даже если речь идет о сугубо технических вопросах, тем лучше.
Рак
Не стоит предлагать свои – как вам кажется, продуктивные – идеи начальству, если он вас о них не спросит – сегодня как раз тот день, когда любая инициатива может оказаться наказуемой.
Лев
Не стоит затевать серьезный разговор с близким человеком, какой бы ни была его тема: достичь договоренности вам все равно не удастся, а вот рассориться в пух и прах вы можете вполне.
Дева
Возьмите на вооружение философский принцип, в соответствии с которым не стоит тревожиться о том, что вы не в силах изменить: отпустите ситуацию, и вы сами удивитесь тому, как быстро все устроится к лучшему.
Весы
Худшее, что вы можете сделать, - это встрять в конфликт, не имеющий лично к вам отношения: вы – не обладающий гарантией безопасности рефери на ринге, поэтому можете получить "удар" с двух сторон.
Скорпион
От плохого настроения, которое будет сопутствовать вам с самого утра, сегодня – впрочем, как и всегда – можно будет избавить при помощи работы, причем чем больше ее будет, тем лучше.
Стрелец
Важнее профессиональные вопросы лучше решать в первой половине дня, когда ваша работоспособность будет находиться на своем пике, а послеобеденное время можно посвятить заслуженному отдыху.
Козерог
Склонность к транжирству, которая будет присуща вам сегодня, заставит приобрести много совершенно ненужных вещей, поэтому важно покупать только то что вам действительно необходимо.
Водолей
К предложению заняться "крайне выгодным" проектом, с которым к вам обратится малознакомый человек, нужно отнестись с опаской: скорее всего, вас хотят втянуть в авантюру, которая вместо прибыли приведет к убыткам.
Рыбы
Совершив профессиональную ошибку, не пытайтесь свалить свою вину на кого-то из коллег – лучше сразу же признать, что поступили неправильно, и – по горячим следам – исправить ситуацию к лучшему.
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