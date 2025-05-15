Гороскоп на 16 мая для всех знаков Зодиака: день опасный для человеческой психики

Гороскоп на 16 мая для всех знаков Зодиака / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Звезды настоятельно не рекомендуют покидать свой дом без серьезных на то причин — его стены окажутся серьезной защитой, не стоит ею пренебрегать. К тому же, находясь в привычной обстановке, лучше всего — в одиночестве, это позволит подумать о сложившейся в жизни ситуации, провести переоценку ценностей, понять, кого обидели и, возможно, принести свои извинения — это позволит очистить совесть и облегчить душу.

Овен

Негативные мысли, которые могут одолевать представителей вашего знака в этот день, боятся активных действий, поэтому чем больше дел вы себе сегодня запланируете, а затем и выполните, тем лучше для вас.

Телец

Необходимо максимально сократить общение с окружающими: с одной стороны, оно может вызвать у вас негативные эмоции, с другой — отвлечет от работы, которую очень важно закончить именно сегодня.

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Близнецы

Чем меньше вы сегодня будете общаться с родными и близкими, тем лучше для отношений с ними: слишком тесный контакт может привести к серьезному конфликту, поэтому необходимо держать дистанцию.

Рак

Не стоит принимать близко к сердцу критику, высказанную близким человеком: скорее всего, она будет высказана в пылу ссоры, поэтому, поостыв, он перед вами обязательно извинится.

Лев

К предложениям быстрого и непыльного заработка стоит с максимальной осторожностью относиться всегда, но сегодня — особенно: люди, которые обратятся с ними к вам, гарантированно окажутся мошенниками.

Дева

Под запретом находятся любые финансовые операции, даже запланированные на этот день заранее: вас вряд ли обрадует результат, который вы получите, значит и стараться не стоит.

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Весы

День неблагоприятен для неуверенных в себе представителей знака — они е смогут справиться даже с самыми элементарными задачами, так что необходимо поработать над самооценкой или — ничего не делать.

Скорпион

Не стоит эмоционально реагировать на возможные в этот день провокации — они только подпитают энергетических вампиров, которых хватает в вашем окружении, чему последние без сомнения будут очень рады.

Стрелец

Профессиональные идеи, которые придут вам в голову в этот день, нужно запомнить, а в том случае, если не надеетесь на свою память, то и записывать — в самом скором времени вы сможете воплотить их в жизнь.

Козерог

Важные решения, принятые в этот день, скорее всего, окажутся ошибочными, поскольку будут сделаны впопыхах, без должной подготовки — так что желательно перенести их на начало следующей недели.

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Водолей

От общения с человеком из прошлого, который может появиться в вашей жизни в это время, лучше отказаться –вряд ли он будет преследовать благие цели, поэтому постарайтесь соблюдать осторожность.

Рыбы

Уделять внимание своим родным — особенно пожилым людям и детям — важно всегда, но в этот день — особенно: ваше присутствие в и жизни в последнее время ограничивается материальной помощью, а это неправильно…

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