Гороскоп на 16 ноября для всех знаков Зодиака: день дежавю

День дежавю, когда часто будет казаться, что нечто подобное с человеком когда-то уже происходило.

Впрочем, некоторые ситуации действительно могут быть повторением былых обстоятельств или возвращением в нашу жизнь людей, которые в свое время из нее исчезли, теперь же решили снова удостоить нас своим вниманием. Как правило, это значит, что необходимо исправить совершенные в прошлом ошибки или поставить точки над "и" в незаконченных до сих пор отношениях.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 ноября для Овнов

Не стоит приступать к работе над новыми проектами, не "закрыв" старые: путаница, которая может возникнуть в результате, вряд ли поспособствует успеху в решении профессиональных вопросов.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 ноября для Тельцов

Не стоит жить воспоминаниями, даже если они очень приятные: таким образом можно навсегда остаться в прошлом, а настоящее и будущее, которое может быть весьма привлекательным, пройдут стороной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 ноября для Близнецов

Вам звезды советуют провести день наедине с собой: возможно, без посторонних помех вы сможете вспомнить что-то очень важное, что позволит достичь успеха в профессии или улучшить личную жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 ноября для Раков

Крупная сумма денег, которая в этот день окажется в вашем распоряжении, предназначена для важной покупки, которую вы давно планируете – не стоит растрачивать ее на пустяки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 ноября для Львов

Лучшее средство от плохого настроения, которое может преследовать вас с самого утра, станет любимое занятие: несмотря на занятость, постарайтесь выкроить для него хоть немного времени.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 ноября для Дев

Будьте внимательны к знакам, которые могут буквально преследовать вас в этот день: скорее всего, таким образом вас предупредят о возможных серьезных жизненных переменах.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 ноября для Весов

Любой сегодняшний спор станет не процессом, в котором рождается истина, а пустой тратой времени: доказать свою правоту вам все равно не удастся, а бесцельность разговора испортит настроение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 ноября для Скорпионов

Не стоит сосредотачиваться на плохих воспоминаниях, которые могут настойчиво лезть в голову: к счастью, они остались в прошлом, а то, как сложится ваша жизнь сейчас, зависит только от вас.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 ноября для Стрельцов

Велика вероятность того, что некогда любимый человек именно сегодня – телефонным звонком или еще каким-то способом – напомнит вам о себе: не стоит обольщаться на этот счет – два раза войти в одну реку вам не удастся.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 ноября для Козерогов

День благоприятен для занятий хобби, а вот работой сегодня лучше не заниматься вообще или хотя бы оставить себе решение рутинных вопросов, которые не требуют особых талантов – только усидчивость и терпение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 ноября для Водолеев

Не позволяйте былым обидам всплыть в отношениях с любимым человеком: тот факт, что они не были исчерпаны и забыты в свое время, дает основания опасаться, что рассорят вас сейчас.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 ноября для Рыб

Отличный способ улучшить испорченное настроение – творчество: даже те, кто никогда раньше не занимался живописью, не вязал и не вышивал, смогут не только настроиться на позитив, но и создать симпатичное произведение.

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