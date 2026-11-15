ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
14
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 16 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда можно хвалить себя за достижения

Время осмысления своих поступков, когда можно хвалить себя за достижения и анализировать совершенные ошибки, чтобы больше к ним не возвращаться.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Осенний пейзаж

Осенний пейзаж / © www.credits

Главное– трезво оценить свои возможности и ресурсы, и решить, какие задачи по плечу, поэтому за них стоит браться, а какие нужно отложить рое до лучших времен, пока не появятся необходимые для их реализации силы.

Овен

День желательно потратить на занятия, до которых обычно не доходят руки: например, можно посвятить время себе — принять ванну, отдохнуть, погулять на свежем воздухе, почитать или послушать музыку, но главное, думать только о хорошем.

Телец

Как бы вас ни раздражал человек, с которым вы вынуждены общаться по работе или в силу родственных связей, постарайтесь не опускаться до грубости — не стоит уже сильнее усугублять отношения, которые и так являются непростыми.

Близнецы

Любые не связанные с непосредственной работой занятия — даже безобидные разговоры с коллегами — будут отвлекать от основной деятельности, поэтому вам, скорее всего, не удастся сделать и половины из того, что вы запланировали с утра.

Рак

Вспоминая прошлое, не стоит скучать по человеку, который когда-то был вами любим- смысле в таком занятии нет: вместо этого нужно просто снять трубку и позвонить, а там уже все сложится так, как должно сложиться.

Лев

В отношениях с близким человеком не стоит настаивать на свой правоте во чтобы то ни стало: поверьте, ваш авторитет ничуть не пострадает, если вы признаете, что ошибались = скорее, наоборот: после такого решительного шага он будет уважать вас даже больше, чем раньше.

Дева

День/, несмотря на начало рабочей недели, идеально подходит для отдыха, много и упорно работая в последнее время, вы вполне его заслужили: можно съездить в лес или на реку, погулять по парку, провести время с детьми и старшими родственниками.

Весы

У представителей знака может появится повод для намерений о смене работы: осознав, что нынешняя вас по какой-то причине уже не устраивает, можно начинать подыскивать новую, главное, не торопиться — времени для этого у вас еще много.

Скорпион

Возможное финансовое предложение, которое вам будут представлять, как исключительно выгодное, ценное и редкое, на деле, скорее всего, таковым и окажется, но принимать его сразу, без колебаний, все-таки не стоит — необходимо хорошо подумать.

Стрелец

День — или хотя бы его часть — необходимо потратить на общение с друзьями: приятный разговор, даже если он будет происходить в онлайн-режиме, поднимет настроение, которое сегодня у представителей знака будет не самым оптимистичным.

Козерог

Не стоит планировать на этот день слишком много занятий, даже если речь пойдет всего лишь о бытовых хлопотах: ни сил, ни желания работать у вас сегодня не будет, а потому лучше — хотя бы частично — посвятить его отдыху.

Водолей

Не стоит отталкивать от себя некогда обидевшего вас человека, если он осознал совершенную ошибку и пришел к вам извиниться: в конце концов, вы тоже далеко не безгрешны, а в случившемся есть и солидная доля вашей вины.

Рыбы

Прежде чем осуждать другого человека за совершенный импоступок, сначала подумайте об обстоятельствах, которые сопутствовали его действиям, которые кажутся вам неправильными: возможно, вы сумеете если не оправдать, то хотя бы понять его.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie