Гороскоп на 16 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда можно хвалить себя за достижения

Осенний пейзаж / © www.credits

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Главное– трезво оценить свои возможности и ресурсы, и решить, какие задачи по плечу, поэтому за них стоит браться, а какие нужно отложить рое до лучших времен, пока не появятся необходимые для их реализации силы.

Овен

День желательно потратить на занятия, до которых обычно не доходят руки: например, можно посвятить время себе — принять ванну, отдохнуть, погулять на свежем воздухе, почитать или послушать музыку, но главное, думать только о хорошем.

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Телец

Как бы вас ни раздражал человек, с которым вы вынуждены общаться по работе или в силу родственных связей, постарайтесь не опускаться до грубости — не стоит уже сильнее усугублять отношения, которые и так являются непростыми.

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Близнецы

Любые не связанные с непосредственной работой занятия — даже безобидные разговоры с коллегами — будут отвлекать от основной деятельности, поэтому вам, скорее всего, не удастся сделать и половины из того, что вы запланировали с утра.

Рак

Вспоминая прошлое, не стоит скучать по человеку, который когда-то был вами любим- смысле в таком занятии нет: вместо этого нужно просто снять трубку и позвонить, а там уже все сложится так, как должно сложиться.

Лев

В отношениях с близким человеком не стоит настаивать на свой правоте во чтобы то ни стало: поверьте, ваш авторитет ничуть не пострадает, если вы признаете, что ошибались = скорее, наоборот: после такого решительного шага он будет уважать вас даже больше, чем раньше.

Дева

День/, несмотря на начало рабочей недели, идеально подходит для отдыха, много и упорно работая в последнее время, вы вполне его заслужили: можно съездить в лес или на реку, погулять по парку, провести время с детьми и старшими родственниками.

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Весы

У представителей знака может появится повод для намерений о смене работы: осознав, что нынешняя вас по какой-то причине уже не устраивает, можно начинать подыскивать новую, главное, не торопиться — времени для этого у вас еще много.

Скорпион

Возможное финансовое предложение, которое вам будут представлять, как исключительно выгодное, ценное и редкое, на деле, скорее всего, таковым и окажется, но принимать его сразу, без колебаний, все-таки не стоит — необходимо хорошо подумать.

Стрелец

День — или хотя бы его часть — необходимо потратить на общение с друзьями: приятный разговор, даже если он будет происходить в онлайн-режиме, поднимет настроение, которое сегодня у представителей знака будет не самым оптимистичным.

Козерог

Не стоит планировать на этот день слишком много занятий, даже если речь пойдет всего лишь о бытовых хлопотах: ни сил, ни желания работать у вас сегодня не будет, а потому лучше — хотя бы частично — посвятить его отдыху.

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Водолей

Не стоит отталкивать от себя некогда обидевшего вас человека, если он осознал совершенную ошибку и пришел к вам извиниться: в конце концов, вы тоже далеко не безгрешны, а в случившемся есть и солидная доля вашей вины.

Рыбы

Прежде чем осуждать другого человека за совершенный импоступок, сначала подумайте об обстоятельствах, которые сопутствовали его действиям, которые кажутся вам неправильными: возможно, вы сумеете если не оправдать, то хотя бы понять его.

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