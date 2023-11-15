Гороскоп на 16 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сделать выбор между добром и злом

День, когда каждому из нас приходится делать выбор между светом и тьмой, от которого будет во многом зависеть последующая жизнь.

В течение дня необходимо демонстрировать выдержку и не давать воли эмоциям – повышенная конфликтность может негативно отразиться на отношениях с окружающими людьми, в том числе и теми, от которых зависит наша жизнь – например, родными или начальством. Велика также вероятность провокаций со стороны недругов и недоброжелателей – не стоит радовать их негативной реакцией в виде грубости и уж тем более истерики.

Овен

Не стоит игнорировать сон, который вы можете увидеть нынешней ночью: вряд ли он будет вещим, но информацию к размышлениям даст: используя ее, можно будет найти выход из сложившейся в жизни ситуации.

Телец

Общаясь с близкими людьми, необходимо проявлять сдержанность и терпение: возможно, они сегодня будут вести себя не лучшим образом, но, поссорившись, вы проблему не решите – скорее, наоборот.

Близнецы

Нельзя давать волю плохому настроению, которое может "накрыть" вас с самого утра: за что бы вы ни взялись под его влиянием, все обречено на провал, поэтому надо повышать его любым способом.

Рак

Конфликт с кем-то из окружающих негативно скажется на вашей дальнейшей жизни – этот человек может оказаться весьма авторитетным и влиятельным, поэтому решить дело миром – в ваших интересах.

Лев

День благоприятен для того, чтобы заняться своим внешним видом: конечно, вас не обвинишь в том, что вы им пренебрегаете, но в последнее время настолько увлеклись работой, что стали забывать о нем.

Дева

Прежде чем упрекать в чем бы то ни было кого-то из родных или друзей, вспомните о том, что абсолютно безгрешных людей нет, и вы в этом смысле – не исключение, так что это не лучший повод для ссоры.

Весы

Чужая частная жизнь – табу всегда, а в этот день – особенно: вмешательство в нее не принесет пользы ни тому человеку, которого это коснется, ни вам – напротив, вы можете получить от него жесткую отповедь.

Скорпион

Возможно, будний день – не лучшее время для того, чтобы устраивать генеральную уборку, но – за неимением времени – устройте хотя бы небольшую, это позволит вам очистить энергетику вашего дома.

Стрелец

Постарайтесь – вопреки не лучшей, но, увы, свойственной вам привычке – хотя бы сегодня держать язык за зубами, если, конечно, вы не хотите смертельно обидеть старого и доброго знакомого.

Козерог

Любой негатив нынешнего дня нужно усилием воли переводить в позитив: отыскав в плохом хорошее, вы сможете выйти на другую – положительную – линию своей жизни, в этом и состоит сила позитивного мышления.

Водолей

Не стоит оправдывать свою грубость тем, что вы говорите правду: прежде чем это сделать, подумайте о том, нужны ли ваши откровения окружающим вас людям или они вполне могут без них обойтись.

Рыбы

Не спешите делать выводы относительно события, которое произойдет сегодня: то, что покажется вам полным провалом, со временем может оказаться удачей, на которую вы и рассчитывать не могли.

Читайте также: