Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заняться тем, что приносит удовольствие
День, когда из-за слабой энергетики необходимо отказаться от активных действий, которые окажутся пустой тратой времени и сил.
Впрочем, предаваться безделью звезды тоже не рекомендуют: рекомендуется заняться тем, что приносит удовольствие — например, перечитать любимое литературное произведение, послушать классическую музыку или посвятить время своему хобби, лучше всего, если оно будет связано с рукоделием — разработка мелкой моторики активирует умственные процессы.
Овен
Главным вашим врагом в этот день станет спешка: любым делом необходимо заниматься не торопясь, только так можно будет избежать неприятных, а потому нежелательных — и обидных — оплошностей.
Телец
Не стоит навязывать окружающим свой — как профессиональный, так и жизненный — опыт, все равно он никого и ничему не научит: позвольте людям самим учиться на своих ошибках, набивая собственные «шишки».
Близнецы
Общаясь с руководством, старайтесь держаться в рамках приличия — позволив себе некорректные высказывания или намеки, вы впоследствии об этом пожалеете, но отношения окажутся безнадежно испорченными.
Рак
Решение профессиональных вопросов лучше перенести с нынешнего дня на другой, отдав предпочтение домашним хлопотам — любимое занятие позволит не только навести порядок в доме, но и улучшит настроение.
Лев
Нежелательно заниматься любой интеллектуальной деятельностью — толку от нее все равно не будет, а решить задачи не удастся, так что лучше заняться физическим трудом — тут вы обязательно будете на высоте.
Дева
Не стоит браться за решение серьезных профессиональных задач — велик риск наделать досадных ошибок, так что рекомендуется заняться таким-то монотонным трудом — например, проверке уже осуществленных дел.
Весы
Можно — и нужно! — мириться с людьми, с которыми вас некоторое время назад рассорили обстоятельства: сегодня вы легко найдете с ними общий язык, главное — признать свою вину и сказать об этом своему партнеру.
Скорпион
Необходимо максимально осторожно отнестись к шуткам, особенно если они будут касаться других людей: скорее всего, они не смогут по достоинству оценить ваше — прямо скажем, своеобразное — чувство юмора и обидеться.
Стрелец
От любых серьезных дел, даже если это будет касаться всего лишь бытовых хлопот, в этот день лучше отказаться, занявшись чем-то незначительным, в чем возможные ошибки не представляют никакой опасности.
Козерог
Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если речь идет о близких вам людях — например, родственниках или друзьях: отсутствие полной картины помешает сделать правильные выводы.
Водолей
В том, что лучшим отдыхом является смена рода деятельности, вы сможете убедиться на собственном опыте, при этом в течение дня от умственной нагрузки нужно переходить к физической, а затем — наоборот.
Рыбы
Нежелательно общаться с неприятными вам людьми, других результатов, кроме потери энергии, этот процесс вам не даст: лучше провести день в одиночестве, чем всерьез испортить себе хорошее настроение.
