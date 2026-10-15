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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
25
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно защищать незаслуженно обиженных

День, когда можно — и нужно — по мере своих сил бороться с несправедливостью, защищая тех, кого незаслуженно обидели.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенний пейзаж

Осенний пейзаж / © Credits

Но в пылу отстаивания чужих интересов, не менее важно самим соответствовать благородным энергиям дня — то есть, не совершать позорных поступков, не участвовать в подковерных играх и интригах, никого не обсуждать и, уж тем более, не осуждать.

В противном случае бумеранг, закон которого пока еще никто не отменял, не заставит себя долго ждать.

Овен

Делая добрые дела, главное — не думать о возможном вознаграждении, и тогда оно обязательно вас найдет, если же станете руководствоваться меркантильными соображениями, все произойдет с точностью до наоборот.

Телец

Инициатива, проявленная в этот день, будет по достоинству оценена начальством, так что стоит, не стесняясь, предлагать свое решение важных рабочих вопросов и затем и приступать к их воплощению в жизнь.

Близнецы

Представителям знака ее стоит «зарывать свой талант в землю», скрывая его от окружающих — прежде всего, коллег и начальства, он может повысить ваш авторитет и принести моральные и = особенно! — материальные дивиденды.

Рак

О том, что скромность — кратчайший путь к неизвестности, представители знака знают не понаслышке, поэтому сегодня важно смело говорить о своем видении профессиональной проблемы и предлагать ее решение.

Лев

Добиться успеха смогут те из вас, кто будет держать все свои дела — как профессионального, так и личного свойства — под строгим контролем, пускать их на самотек неправильно, а в екоторых случаях и опасно.

Дева

Энергию, прилив которой вы гарантировано можете ощутить в этот день, необходимо направить на решение важной — как рабочей или хозяйственной — задачи, в противном случае она будет распирать вас изнутри.

Весы

Несмотря на пятницу, время благоприятно для серьезных профессиональных начинаний, поэтому стоит обратить вниманий на проект, к которому вы давно примеривались, но не знали, с какой стороны к нему подступиться.

Скорпион

Чем бы вы сегодня ни занимались, очень важно помнить о том, как –быстро и точно — работает закон бумеранга: чем лучше вы будете говорить об окружающих вас людях, тем больше добрых слов услышите в свой адрес.

Стрелец

Прежде чем кому-то что-то пообещать, необходимо все тщательно продумать и взвесить имеющиеся доводы «за» и «против» того, сможете ли вы сдержать слово, в противном случае в следующий раз вам просто не поверят.

Козерог

День благоприятен для добрых дел: помощь, оказанная сегодня кому-то из окружающих — и нуждающихся в ней — людей, обязательно будет вознагражден по достоинствуа, так что не стоит на нее скупиться.

Водолей

Удачной окажется любая скрупулезная работа, несмотря на то, что она может показаться вам скучной и даже нудной, тем не менее, сделав ее сегодня, вы расчистите место для более серьезных дел следующей недели.

Рыбы

Творческое вдохновение, которое обязательно посетит вас в этот день, сделает возможным стремительный прорыв: даже если обычно вы не используете в работе креатив, сегодня он будет вам необходим.

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