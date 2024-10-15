Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака: день, когда велика вероятность конфликтов

День не подходит для активных действий, какой бы сферы жизни – профессиональной или хозяйственной – бытовой – они ни касалась.

Также велика вероятность конфликтов, которые могут возникать на всех уровнях и по совершенно незначительным – мелочным – поводам, что грозит испорченными отношениями в том числе и с теми, от кого во многом зависит наша жизнь – как близких людей, так и начальства. Чтобы избежать неприятностей, необходимо как можно меньше общаться с окружающими, если же такой возможности не будет, нужно хотя бы сдерживать свои эмоции.

Овен

От новых проектов в любой сфере деятельности необходимо отказаться – успеха в них достичь не удастся, поэтому лучше довести до ума те, которые были начаты ранее, но по какой-то причины не завершены.

Телец

Нынешний день – разумеется, если представится такая возможность, желательно провести в одиночестве – так вы не сможете ни с кем поссориться, к чему будете очень близки из-за всплеска эмоций.

Близнецы

Лени, которая может накрыть вас в этот день, необходимо сопротивляться, отыскав себе хоть какое-то – пусть и незначительное – занятие, в противном случае режим бездействия негативно скажется на завтрашней работе.

Рак

Не стоит обращать внимание на токсичных людей, в которых сегодня, увы, не будет недостатка: позвольте им "отравиться» собственным ядом, в таком случае в следующий раз они не станут донимать вас придирками.

Лев

Ощутив волну вдохновения, которая позволит вам достичь успехов в любом – в том числе и сугубо техническом – виде деятельности, не позволяйте никому сбить вас с нее, иначе достичь поставленных целей не получится.

Дева

Сегодня очень важно жить своим умом, не прислушиваясь к чужим советам: это не значит, что люди, которые их дают, руководствуются злыми намерениями, просто вы лучше знаете, как поступить в данном случае.

Весы

От общения с неприятными вам людьми, даже если они могут помочь вам решить важный вопрос, стоит отказаться: никакого содействия они вам все равно не откажут, а вот негативные эмоции вам точно обеспечены.

Скорпион

Пренебрежение, с которым вы сегодня можете отнестись к кому-то из окружающих вас людей, в результате сыграет против вас, поэтому желательно скрывать свою неприязнь, даже если у нее есть основания.

Стрелец

Сегодня представителям вашего разговорчивого – чтобы не сказать болтливого – знака особенно важно следить за тем, что и как вы будете говорить: иначе рискуете кого-то обидеть, совершенно того не желая.

Козерог

Постарайтесь экономно расходовать отпущенную вам сегодня звездами энергию, равномерное распределяя е в течение дня, в противном случае рискуете «выдохнуться» уже в первой половине дня.

Водолей

События нынешнего дня, какими бы они ни были – позитивными или негативными, не случайны: они либо следствие былых поступков, либо предупреждение на будущее – найдите время, чтобы подумать над ними.

Рыбы

Сегодня вам не стоит принимать важные решения, поскольку с большой долей вероятности они окажутся ошибочными – лучше перенести этот процесс на другое время, потратив его на раздумья.

Читайте также: