Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака: день, когда звезды рекомендуют назначать романтические свидания

День мощной позитивной энергетики, когда, несмотря на выходной можно приступать к реализации любых – даже очень сложных – проектов.

Разумеется, организовать полноценный рабочий день в воскресенье вам не удастся, но сделать первый – как правило, самый важный – шаг на пути к поставленной цели не только можно, но и нужно. На оставшееся – свободное время – звезды рекомендуют назначать романтические свидания: они окажутся на редкость удачными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 октября для Овнов

Не стоит идти на поводу у людей, которые будут убеждать вас отказаться от собственной точки зрения в угоду другой – той, которая вызывает у вас неприятие: впоследствии об этом придется пожалеть.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 октября для Тельцов

Удача в этот день будет сопутствовать вам во всех сферах жизни, но сосредоточиться все-таки желательно на личной: сегодня вам – наконец-то – могут признаться в своих романтических чувствах.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 октября для Близнецов

День, когда могут активизироваться тайные или явные недоброжелатели, на которых не стоит обращать внимания: их беснование не нанесет вам ущерба, так что не стоит тратить драгоценные нервные клетки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 октября для Раков

Знакомства, случившиеся в это время, окажутся не только приятными, но и полезными: протекция, которую может создать вам один из этих людей, весьма поспособствует в профессиональных делах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 октября для Львов

Нежелательно вмешиваться в личную жизнь своих друзей и знакомых: даже если вам будет казаться, что без вашего – во всех отношениях ценного – совета человеку не обойтись, промолчите, если вас о нем не попросят.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 октября для Дев

Велика вероятность серьезной ссоры с близким человеком, поэтому не стоит сегодня заговаривать с ним на темы, которые обычно вызывают нервную реакцию с его стороны – перенесите эту беседу на другой день.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 октября для Весов

В одиночку сегодня не удастся справиться ни с одной – даже самой1 примитивной – задачей, поэтому, решив навести порядок в квартире, подключайте к этому всех своих домашних – так будет быстрее и веселее.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 октября для Скорпионов

Необходимо заняться очищением организма от шлаков и токсинов: способ избавить его от ненужных ему компонентов каждый волен выбирать сам – кому-то поможет диета, а кому-то – детокс-меню.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 октября для Стрельцов

Помогать другим людям стоит таким образом, чтобы не жертвовать при этом собственными интересами: в противном случае можно нарушить энергетическое равновесие, существующее между вами и миром.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 октября для Козерогов

Можно – и нужно – встречаться с друзьями, особенно старыми: с ними можно будет вспомнить приятные события прошлого, подняв тем самым настроение, которое в последнее время ухудшилось.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 октября для Водолеев

День, когда главной вашей проблемой станет отсутствие взаимопонимания с окружающими вас людьми: тем, кому это при всем желании не удастся, лучше на время стать добровольным затворником.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 октября для Рыб

День идеально подходит для общения с близкими, которых вы в последнее время редко балуете своим внимание: особенно это касается пожилых родственников, но о любимом человеке тоже не стоит забывать.

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