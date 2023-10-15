Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака: день негативной энергетики

День негативной энергетики, в течение которого – особенно, в первой его половине – подвоха можно ждать от самых близких людей.

В это время нельзя предаваться лени и праздности – бурлящая энергия потребует выхода, и неважно, во что именно она выльется – в профессиональные свершения или домашнюю работу, главное в этой ситуации – активно действовать.

Овен

Переутомление, которое вы можете почувствовать в это время, нужно будет «лечить» работой: увлекшись, вы и не заметите, как усталость уйдет, уступив место бодрости и желанию активно действовать.

Телец

Не стоит торопиться с оформлением деловых документов: поскольку в этот день в их текст может вкрасться досадная ошибка, лучше отложить подписание важных договоров хотя бы на пару дней.

Близнецы

Нежелательно тратить силы, отпущенные на это время, впустую: звезды советуют выбрать главную задачу и, не отвлекаясь второстепенные вопросы, упорно и поступательно «бить» только в этом направлении.

Рак

Почувствовав накатывающее раздражение, выпустите пар любым доступным – и безопасным для окружающим – способом: например, расколотите пару тарелок, побейте подушку или… потанцуйте под любимую музыку.

Лев

Любой конфликт, зачинщиком которого – вольно или невольно – вы можете стать сегодня, приведет к серьезным последствиям: как минимум, можно поссориться с близким человеком, а как максимум – и потерять его.

Дева

Решая финансовые вопросы, необходимо соблюдать осторожность, а еще лучше и вовсе от них отказаться – вместо ожидаемой прибыли можно получить неожиданный – и неприятный – убыток.

Весы

Негативные эмоции могут вызывать любые люди, включая родных и близких, поэтому важно проявлять терпение и снисхождение к их ошибкам и слабостям, тем более что и они вам их прощают.

Скорпион

Критику в свой адрес нужно воспринимать без обид: поскольку в ней будет рациональное зерно, необходимо принять все услышанное к сведению и постараться исправить свои ошибки.

Стрелец

Причиной апатии, которая может настичь вас в этот день, будет чувство неудовлетворенности собой и тем, что делаете: секрет счастья состоит в том, чтобы – хотя бы на время – позволить себе быть несовершенными.

Козерог

День, когда окружающие вас люди предстанут перед вами в своем истинном – без прикрас и ухищрений – облике, что позволит вам сделать важные выводы о дальнейшем общении с ними.

Водолей

Воздержитесь от выяснения отношений с близким человеком, даже если вас так и будет подмывать это сделать, – велика вероятность ссоры, которая может развести вас с разные стороны.

Рыбы

Даже очень большой объем работы можно будет осуществить, если никуда не торопиться и выполнять задачу одну за другой, не отставая и не забегая далеко вперед.

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