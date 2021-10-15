Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака: день свиданий и вечеринок

Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака: день свиданий и вечеринок

День мощной энергетики, которую звезды рекомендуют направить не на результат, как это бывает обычно, а на процесс.

Кстати, касается это не столько работы, сколько личной жизни – все-таки сегодня на календаре выходной день. Можно – и нужно – налаживать отношения с друзьями и любимыми людьми, назначать свидания и вечеринки, делать подарки и устраивать сюрпризы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 октября для Овнов

День благоприятен для посещения парикмахерской: вместе с отросшими волосами вам удастся избавиться от негатива, который был накоплен в течение длительного времени.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 октября для Тельцов

День желательно посвятить отдыху: погулять на свежем воздухе, заняться посильным видом спорта – это позволит восстановить иссякающие силы и накопить энергию, которая понадобится вам уже в начале рабочей недели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 октября для Близнецов

Время благоприятно для проведения романтического ужина с любимым человеком или вечеринки с друзьями – особенно с теми, кого вы давно не видели: в любом случае встреча пройдет успешно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 октября для Раков

Если вы, несмотря на выходной, решите взяться за новое дело, у вас, скорее всего, ничего не получится – вы только даром потратите время, так что возьмите тайм-аут и устройте себе передышку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 октября для Львов

Чем бы вы ни решили заняться в это время – решением профессиональных вопросов или бытовыми хлопотами, постарайтесь не утомляться: работа работой, а об отдыхе – тем более сегодня – тоже забывать нельзя.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 октября для Дев

Посвятите день – благо, на календаре выходной – заботе о себе: отдохните, примите ванну, погуляйте и займитесь любимым делом – организм обязательно скажет вам за это спасибо.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 октября для Весов

Выходной день – благоприятное время для того, чтобы проанализировать свою профессиональную деятельность, найти ошибки, если таковые есть, и подумать, каким образом их исправить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 октября для Скорпионов

День благоприятен для того, чтобы завести новую семейную традицию: какой она будет, зависит только от вас, главное, чтобы в ней была задействована вся семья, включая как самых маленьких, так и пожилых.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 октября для Стрельцов

Общаться с окружающими – как в реальном, так и в виртуальном режиме – нужно как можно меньше: разговоры, не имеющие какой-то конкретной цели, отнимут массу энергии, необходимой для более полезных целей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 октября для Козерогов

Не стоит гнаться за всеми "зайцами" сразу, пытаясь успеть переделать все домашние дела, а заодно подготовиться к рабочим будням: что-то в любом случае пострадает, поэтому лучше выбрать одно направление.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 октября для Водолеев

Получить дополнительный заряд энергии, который уже на следующей неделе поможет вам осилить все рабочие задачи, можно будет, пообщавшись с лучшим другом или подругой – это принесет позитивные эмоции.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 октября для Рыб

Не упускайте шанс улучшить отношения с близкими людьми, который представится вам сегодня: погуляйте вместе в осеннем парке, устройте семейный ужин – пусть любимый человек увидит, что вы о нем заботитесь.

Гороскопы на октябрь 2021:

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