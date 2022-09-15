Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда появится желание жить и работать

День, когда на подъеме находится все – активность, энергетика, творческое вдохновение.

Желание жить и работать посетит даже самых равнодушных и апатичных людей, и этим стоит воспользоваться, чтобы решить зависшие задачи – прежде всего профессионального рода. Энергию, которой обеспечат людей звезды, не стоит распылять на незначительные дела или вопросы, которые вполне могут подождать, лучше сосредоточиться на одном, но действительно важном деле.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 сентября для Овнов

Не отказывайтесь от выполнения важного задания, которое изначально было "расписано" другому сотруднику: это ваш шанс проявить себя с наилучшей стороны и заслужить одобрение начальства.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 сентября для Тельцов

День благоприятен для любой деятельности: возможны предложения новой должности и даже места работы, расширение бизнеса и увеличение прибыли или зарплаты – согласитесь, вы это заслужили.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 сентября для Близнецов

Не дайте мелочам, на которые вы так падки, сбить вас с пути истинного: взявшись за дело, не отвлекайтесь на просмотр сайтов, оценивающих последние модные тенденции, иначе ничего не успеете.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 сентября для Раков

Будьте справедливы по отношению к окружающим вас людям, даже если человек, о котором пойдет речь, чем-то обидел или задел вас – впоследствии вы можете пожалеть о собственной предвзятости.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 сентября для Львов

Представителям знака – особенно это касается тех, кто занимает руководящие должности – желательно помнить о том, что помимо должностных инструкций существуют еще и человеческие отношения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 сентября для Дев

Не стоит осуждать другого человека, даже если поступок, который он совершил, не укладывается в вашу картину восприятия мира: не зная всех обстоятельств его жизни, вы не сможете сделать правильный вывод.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 сентября для Весов

Тем, кто давно мечтает избавиться от какой-либо вредной привычки – например, курения – лучшего времени для этого не найти: процесс избавления, будучи начатым в этот день, пойдет как по маслу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 сентября для Скорпионов

На успех обречены профессиональные дела, связанные с партнерами: можно – и нужно – заключать контракты, совершать сделки и подписывать договоры: солидные дивиденды будут вам обеспечены.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 сентября для Стрельцов

Возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы сменить род деятельности: велика вероятность того, что вы занимаетесь совсем не тем, о чем мечтали, а значит, нужно исправлять существующее положение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 сентября для Козерогов

На сегодняшний день можно назначать любые встречи – одинаково успешными окажутся как переговоры профессионального и делового свойства, так и романтические свидания.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 сентября для Водолеев

Красноречие и убедительность, которыми наградят вас сегодня звезды, помогут вам сделать своим союзником даже самого упрямого и несговорчивого оппонента, так что не упустите счастливый шанс.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 сентября для Рыб

Смело, невзирая ни на какие авторитеты, высказывайте свое мнение в профессиональных вопросах: сотрудники и – особенно! – начальство обязательно оценят вашу правоту и смелость.

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