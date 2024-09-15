Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявить упорство и настойчивость

День мощной энергетики, которая позволяет решить любые – как профессиональные, так и личные – вопросы.

При этом важно помнить, что никакое – даже незначительное – дело само собой с места не сдвинется, поэтому очень важно приложить усилия, а также проявить упорство и настойчивость для достижения поставленных целей. Не менее важно понимать, что приветствуются только действия, направленные на созидание – любое разрушение рано или поздно окажется наказуемым.

Овен

День благоприятен для занятий, до которых – по самым разным, в том числе, и уважительным – причинах до сих пор не доходили руки, сегодня удастся быстро и – что немаловажно – успешно их завершить.

Телец

Не пытайтесь с упорством, достойном лучшего применения, убедить в своей правоте неадекватным людей – вам это все равно не удастся, поэтому не стоит тратить время зря – лучше обойти таких «собеседников» стороной.

Близнецы

Слухи, которые могут распускать о вас недоброжелатели, не имеют ничего общего с реальностью, поэтому не стоит обращать на них внимание, как не рекомендуется и думать о причинах их поведения – это их проблема.

Рак

День, когда несмотря на ваше неприятие авантюрных поступков, звезды рекомендуют вам рискнуть: если опасаетесь потратить крупную сумму, купите хотя бы в кассе супермаркета билет мгновенной лотереи.

Лев

Несмотря на начало рабочей недели и напряженный рабочий график, найдите время ля общения с друзьями, особенно если вы давно их не видели: акая встреча окажет на вас душевно-терапевтический эффект.

Дева

Даже если у вас будет весомый повод для праздника, от алкоголя сегодня необходимо отказаться: под его влиянием вы можете потерять контроль как над собой, так и над ситуацией, и натворить дел.

Весы

День, когда можно решать финансовые вопросы любого масштаба, поэтому лучшего времени для таких операций не найти, в противном случае вы впоследствии будете сожалеть о том, что упустили счастливый шанс.

Скорпион

Путешествие, в которое вы отправитесь в этот день, окажется успешным только в том случае, если вы тщательно его подготовите, поэтому «горящая путевка», в которую нужно будет собираться спешно, вам не подойдет.

Стрелец

Если хотите, чтобы результат профессиональных ас усилий порадовал, приготовьтесь к упорной и довольно продолжительной работе, но вы о ней не пожалеете: ваш труд точно не будет напрасным.

Козерог

Несмотря на то, что удача будет сопутствовать вам во всех сферах жизни и деятельности, от риска стоит отказаться – в таком случае потери будут гораздо вероятнее, чем прибыль, поэтому осторожность не помешает.

Водолей

Прекрасное время для примирения с человеком, с которым вы уже довольно давно находитесь в состоянии ссоры: вы найдете нужные слова и доводы, позволяющие донести до него вашу позицию, а он – пойдет навстречу.

Рыбы

Для успешного достижения целей – как профессионального, так и личного характера, необходимо верить в себя и свои силы – только в таком случае можно будет обойти конкурентов и первым прийти к «финишу».

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