Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака: день домашних дел

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака: день домашних дел

Вспышки эмоций и буйство инстинктов, которые дадут о себе знать в этот день, могут привести к ослаблению самоконтроля.

Неожиданные – даже для самого человека – поступки могут привести к тому, что уже завтра он будет о них сожалеть. Работой – даже удаленной – заниматься в этот день не стоит, на пути появится масса препятствий, и не все из них можно будет легко преодолеть. Имеет смысл вспомнить о том, что сегодня выходной, и заняться соответствующими – домашними и бытовыми – делами.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 января для Овнов

Не стоит заниматься внешним преображением ни в салоне красоты, ни тем более в домашних условиях: это может негативным образом отразиться не только на внешности, но и на здоровье, а также личной жизни.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 января для Тельцов

Очень важно – и тут выходной день вам в помощь – как можно меньше общаться с окружающими и следить за каждым своим словом, в противном случае рискуете наговорить лишнего, что приведет к серьезному конфликту.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 января для Близнецов

Эмоции, перехлестывающие через край, подтолкнут к желанию выяснить отношение с кем-то из близких на повышенных тонах – чтобы этого не произошло, звезды советуют чем-нибудь заняться – например, своим хобби.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 января для Раков

Главное в этот день – во что бы то ни стало уберечь себя от вашей "любимой" болезни, депрессии, которая может подбираться с разных сторон: звезды советуют найти положительный момент и сосредоточиться на нем.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 января для Львов

От больших дел, даже если они касаются обустройства дома – наведения порядка и уюта, лучше отказаться, занявшись решением незначительных проблем – например, наведением порядка в шкафу или на рабочем столе.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 января для Дев

Не стоит слушать чужих советов и даже прислушиваться к разговорам посторонних людей: ничего полезного и толкового вы из них не почерпнете, зато вынуждены будете целый день "пережевывать" ненужную вам мысль.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 января для Весов

От семейных торжеств, даже если нынешняя дата к ним настойчиво взывает, лучше отказаться – точнее, перенести их на следующие выходные, сегодня близкие вам люди, вместо того чтобы сплотиться, разругаются вдрызг.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 января для Скорпионов

Резким перепадам настроениям, возможным в этот день, необходимо противопоставить какие-то энергозатратные дела – например, занятия спортом – катание на коньках или лыжах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 января для Стрельцов

Исключить агрессивные выпады со стороны окружающих людей можно только одним способом – максимально ограничив общение с ними, в противном случае можете не сдержаться и наговорить лишнего.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 января для Козерогов

Энергию нынешнего дня необходимо – разумеется, по возможности – аккумулировать до следующего дня: в понедельник она вам пригодится – велика вероятность того, что вам дадут в работу серьезный проект.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 января для Водолеев

Проанализируйте свое моральное состояние: душевное равновесие и спокойствие в этот день будет свидетельствовать о том, что в жизни вы идете по правильной дороге, а беспокойство и признаки депрессии – об обратном.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 января для Рыб

Важно следить за пищевым рационом, предпочитая только качественные и свежие продукты, в противном случае велика вероятность пищевого отравления и проблем с поджелудочной железой.

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