Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака: день домашних дел

Вспышки эмоций и буйство инстинктов, которые дадут о себе знать в этот день, могут привести к ослаблению самоконтроля.
Неожиданные – даже для самого человека – поступки могут привести к тому, что уже завтра он будет о них сожалеть. Работой – даже удаленной – заниматься в этот день не стоит, на пути появится масса препятствий, и не все из них можно будет легко преодолеть. Имеет смысл вспомнить о том, что сегодня выходной, и заняться соответствующими – домашними и бытовыми – делами.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 16 января для Овнов
Не стоит заниматься внешним преображением ни в салоне красоты, ни тем более в домашних условиях: это может негативным образом отразиться не только на внешности, но и на здоровье, а также личной жизни.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 16 января для Тельцов
Очень важно – и тут выходной день вам в помощь – как можно меньше общаться с окружающими и следить за каждым своим словом, в противном случае рискуете наговорить лишнего, что приведет к серьезному конфликту.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 16 января для Близнецов
Эмоции, перехлестывающие через край, подтолкнут к желанию выяснить отношение с кем-то из близких на повышенных тонах – чтобы этого не произошло, звезды советуют чем-нибудь заняться – например, своим хобби.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 16 января для Раков
Главное в этот день – во что бы то ни стало уберечь себя от вашей "любимой" болезни, депрессии, которая может подбираться с разных сторон: звезды советуют найти положительный момент и сосредоточиться на нем.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 16 января для Львов
От больших дел, даже если они касаются обустройства дома – наведения порядка и уюта, лучше отказаться, занявшись решением незначительных проблем – например, наведением порядка в шкафу или на рабочем столе.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 16 января для Дев
Не стоит слушать чужих советов и даже прислушиваться к разговорам посторонних людей: ничего полезного и толкового вы из них не почерпнете, зато вынуждены будете целый день "пережевывать" ненужную вам мысль.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 16 января для Весов
От семейных торжеств, даже если нынешняя дата к ним настойчиво взывает, лучше отказаться – точнее, перенести их на следующие выходные, сегодня близкие вам люди, вместо того чтобы сплотиться, разругаются вдрызг.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 16 января для Скорпионов
Резким перепадам настроениям, возможным в этот день, необходимо противопоставить какие-то энергозатратные дела – например, занятия спортом – катание на коньках или лыжах.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 16 января для Стрельцов
Исключить агрессивные выпады со стороны окружающих людей можно только одним способом – максимально ограничив общение с ними, в противном случае можете не сдержаться и наговорить лишнего.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 16 января для Козерогов
Энергию нынешнего дня необходимо – разумеется, по возможности – аккумулировать до следующего дня: в понедельник она вам пригодится – велика вероятность того, что вам дадут в работу серьезный проект.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 16 января для Водолеев
Проанализируйте свое моральное состояние: душевное равновесие и спокойствие в этот день будет свидетельствовать о том, что в жизни вы идете по правильной дороге, а беспокойство и признаки депрессии – об обратном.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 16 января для Рыб
Важно следить за пищевым рационом, предпочитая только качественные и свежие продукты, в противном случае велика вероятность пищевого отравления и проблем с поджелудочной железой.
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