- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1069
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака: день, когда добро будет вознаграждено по заслугам
День благоприятен для работы над профессиональными проектами любой сложности — они буквально обречены на успех.
Время также подходит для финансовых операций, в том числе и благотворительностью — они принесут не только моральное удовлетворение, но и, что немаловажно, солидную прибыль в будущем — любое доброе дело будет вознаграждено по заслугам.
Овен
Нынешний день, что логично в пятницу, желательно присоединить к последующим за ним выходным и посвятить отдыху, иначе на следующей неделе вы выдохнетесь окончательно и полноценно работать не сможете.
Телец
Находясь в крайне раздражительности, которая будет одолевать представителей вашего знака с самого утра, важно взвешивать каждое слово, в противном случае легко можно будет обидеть кого-то из близких людей.
Близнецы
Несмотря на то, что энергии у вас в этот день будет предостаточно, распоряжаться ею нужно экономно, чтобы хватило на долгое время: если потратить все силы сразу, не удастся сделать и половину запланированного.
Рак
Перемен — как личного, так и профессионального свойства — в этот день лучше избегать: нежелательно менять место работы и — особенно! — расставаться с близким человеком — пользы от этого ожидать не следует.
Лев
Нежелательно перегружать себя делами, даже если начальство будет на вас наседать: проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть в результате, потребуют пристального внимания — никакая работа этого не стоит.
Дева
Главное условие профессионального успеха в этот день — уверенность не только в своих силах, но и в правильности выбранной задачи: если самооценка хромает, нужно всеми возможными способами ее подкрепить.
Весы
Любые свои действия, чего бы — работы или бытовых хлопот — они ни касались, необходимо тщательно анализировать, только так можно будет избежать досадных ошибок, которые вызовут необходимость переделок.
Скорпион
Энергию, которая в этот день будет бить через край, необходимо направлять исключительно на полезные дела — например, на решение профессиональных задач или серьезные бытовые хлопоты, необходимые накануне выходных.
Стрелец
Чрезмерная физическая активность — как хозяйственная, так и спортивная — чревата вероятными и неприятными травмами, а чтобы максимально ее снизить, желательно никуда не спешить и не делать резких движений.
Козерог
От принятия важных решений, какой бы сферы жизни или деятельности они ни касались, в этот день необходимо отказаться — под воздействием плохого настроения вы можете сделать ошибку, о которой быстро пожалеете.
Водолей
Не стоит бросать дело, над которым вы работаете, на полдороге из-за накатившей на вас усталости: совершенно неожиданно откроется так называемое второе дыхание –оно позволит вам довести работу до конца.
Рыбы
Нежелательно приступать к реализации нового профессионального проекта — он не принесет ожидаемого вами результата, поэтому лучше заняться «подгонкой» старых дел, которые пока еще не доведены вами о ума.
Читайте также: