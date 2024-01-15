Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять интуиции

День категорически не годится для активных действий – его лучше провести в пассивном режиме.

Но поскольку в этом лунном месяце он является будним, совсем без занятий обойтись не удятся – нужно работать над проектами, которые не потребуют особых усилий и концентрации внимания, но и заскучать не даст – например, привести в порядок документы. Обострение интуиции, которое мы ощутим в это время, позволит не только провидеть будущее, но и насквозь видеть окружающих людей, считывая их намерения и замыслы.

Овен

Не стоит планировать на это день реализацию серьезных и трудоемких процессов – довести их до ума все равно не удастся, поэтому лучше посвятить максимум времени отдыху, чтобы восстановить силы.

Телец

Как бы ни складывались ваши отношения с окружающими людьми, выяснять их при помощи запрещенных приемов – повышенного тона, упрёков и оскорблений – категорически не рекомендуется.

Близнецы

Решить важный – профессиональный или житейский – вопрос смогут только те из вас, кто найдет возможность поразмыслить над ним в одиночестве, присутствие других людей будет сбывать с толку.

Рак

Предложение занять более высокую должность или перейти на высокооплачиваемую работу действительно может оказаться заманчивым во всех отношениях, не стоит отказываться от него, не подумав.

Лев

Работа – даже самая мелкая и незначительная – пользы сегодня не принесет, поэтому – разумеется, по возможности – нужно посвятить день отдыху, при этом, чем пассивнее он будет, тем лучше для вас.

Дева

За ответом за важные вопросы любого характера стоит обратиться к своему подсознанию: без преувеличения можно сказать, что оно знает все обо всем, поэтому подскажет правильный выход из любой ситуации.

Весы

Важно внимательно относиться к информации, которая станет доступной представителям вашего знака в этот день: многие факты, о которых вы сегодня узнаете, не только удивит, но и окажется полезной.

Скорпион

Несмотря на занятость, необходимо уделить внимание близким людям – особенно тем из них, кто нуждается в вашей опеке – даж6е короткий разговор с вами они будут вспоминать, «смакуя» каждое слово.

Стрелец

Не стоит брать деньги в долг: таким образом вы рискуете перекрыть идущий к вам от Вселенной денежный поток – постарайтесь в этот день обойтись исключительно своими силами.

Козерог

Любые проблемы в отношениях, которые могут возникнуть сегодня, решаются только в общении: ни в коем случае нельзя замыкаться в себе и затаивать обиду, которая вероятна в таких обстоятельствах.

Водолей

Не стоит пугаться неприязни, которую могут продемонстрировать окружающие вас люди: сегодня – впрочем, как и всегда – вы будете настолько великолепны, что они не смогут сдержать зависть.

Рыбы

Человек из прошлого, которые появится в вашей жизни в этот день, не принесут ничего кроме приятных воспоминаний о пережитых вместе счастливых событиях, но, согласитесь, это тоже немало.

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