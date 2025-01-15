Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно находить хорошее даже в мелочах

День, который предполагает радость и веселье, что в наше время не всегда соответствует реальности.
Но, по мнению астрологов, за неимением глобальных радостей желательно находить что-то хорошее даже в мелочах, в таком случае в нашем взгляде на мир прибавится оптимизма, а этого – в свою очередь – самым благоприятным образом отразиться на событиях в нашей жизни. А вот поднимать себе настроении при помощи алкогольных напитков сегодня нежелательно, поскольку они могут сыграть с нами злую шутку: под их влиянием можно, дав волю эмоциям, можно совершить поступок, о котором впоследствии будет неловко вспоминать.
Овен
Деловые переговоры, назначенные на этот день, желательно проводить в максимально неформальной обстановке: отсутствие напряжения в общении сделает их легкими и, как следствие, успешными.
Телец
Представителям вашего – маломобильного – знака Зодиака сегодня не стоит изменять своим привычкам: физические нагрузки вам сегодня противопоказаны, поэтому от активных телодвижений нужно отказаться.
Близнецы
Избежать перепадов настроения, которые грозят вам в этот день, можно очень простым способом: испытав радость, зафиксируйте это состояние души и не позволяйте хандре и раздражению выбить вас из него.
Рак
Почувствовав, что уровень вашего настроения начинает медленно, но неумолимо снижаться, постарайтесь воспрепятствовать этом процессу любым доступным вам способом – например, займитесь любимым делом.
Лев
Чем бы вы сегодня и занимались, постарайтесь действовать максимально активно – только в таком случае вы сможете достичь поставленных целей и не потратить впустую ценные ресурсы – время и силы.
Дева
Проблема в отношениях с близким человеком, которая уже довольно долго осложняют вам жизнь, неожиданно решится как будто бы сама собой: в одночасье все наладится самым непостижимым для вас образом.
Весы
Не самый лучший день для работы – успешной она не будет, поэтому – разумеется, если такое возможно – посвятить день отдыху: он не только улучшит настроение, но и позволит восстановить потраченные ранее силы.
Скорпион
Сегодня категорически нежелательно доверять тайны людям, в порядочности которых вы не уверены на все сто процентов: они могут подвести вас, в самый неожиданный момен , сделав ваши секреты всеобщим достоянием.
Стрелец
Представителям вашего знака – единственным во всем Зодиаке – звезды рекомендуют приступать к реализации важного проекта, к которому они готовились продолжительное время – работа обречена на успех.
Козерог
Не позволяйте эмоциям, одолевающим представителям вашего сдержанного знака, выплескиваться бесконтрольно: налетев на кого-то из окружающих, вы можете попасть в неприятную ситуацию, когда ваши извинения не примут.
Водолей
День благоприятен для признания в любви и предложения руки и сердца: брак, заключенный после такой церемонии, окажется счастливым и прочным: он – с большой долей вероятности – продлится долгие годы.
Рыбы
Прежде чем составить план на день, включив в него множество пунктов, сначала взвесьте свои силы: взяв на себя слишком много, вы довольно быстро можете понять, что на то, на что вы замахнулись, не хватает сил.
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