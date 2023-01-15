Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака: день удачных начинаний

День, который создает благоприятные условия для любых профессиональных и бизнес-начинаний.

Больше всего повезет тем, кто занимается творчеством – обстоятельства сложатся таким образом, что они могут создать настоящий шедевр, который принесет не только деньги, но и славу, вне зависимости от того, в какой сфере искусств они работают. Если же профессия человека никак не связана с творчеством, желательно как-то соприкоснуться с ним – например, сходить в театр или художественный музей: это даст возможность пополнить запас иссякающей энергии.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 января для Овнов

Прежде чем приступить к реализации новых проектов, завершите старые, в противном случае они будут тормозить ваше движение вперед: потратив немного времени, вы избежите серьезных последствий.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 января для Тельцов

Хорошая примета – наведение порядка дома, особенно если он будет связан хотя бы с незначительной перестановкой мебели: нашедший новое место в квартире старый комод приведет к счастливым переменам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 января для Близнецов

Можно приступать к реализации планов в любой жизненной и профессиональной сфере, но преимущество стоит отдать бытовым хлопотам – почему бы не приступить к ремонту, которого давно ждет ваш дом?

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 января для Раков

Выбранная вами профессиональная цель окажется по душе не всем вашим коллегам, особенно если они завидуют вашим успехам: не разглашайте своих планов до тех пор, пока не добьетесь желаемого.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 января для Львов

Составляя профессиональные планы на ближайшее будущее, постарайтесь учесть все нюансы: будет обидно, если какая-то мелочь в самый неожиданный момент сорвет вам реализацию серьезного проекта.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 января для Дев

Принимаясь за работу над новым делом, тщательно взвесьте свои силы – их должно хватить на длинную дистанцию, поэтому, если они внезапно иссякнут, есть риск не довести начатое до конца.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 января для Весов

Нерешительность, присущая представителям ваша знака, в этот день – не лучшая тактика: постарайтесь как можно быстрее покончить с сомнениями и колебаниями и начать активно действовать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 января для Скорпионов

Запланированные на сегодня дела необходимо выполнять в строгой последовательности, не пропуская ни одного задания, в противном случае проекты будут цепляться один за другой и превратятся в снежный ком.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 января для Стрельцов

Даже если вам удастся совершить серьезный профессиональный прорыв, не стоит хвастаться этим перед коллегами: некоторые, особо завистливые, могут затаить зло и трудно сказать, что они предпримут.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 января для Козерогов

День благоприятен для любых финансовых операций, но особенно успешными окажутся приобретения, поэтому смело можно отправляться на шопинг и покупать то, что давно находилось в листе ожидания.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 января для Водолеев

Не стоит выяснять отношения с любимым человеком – эмоциональная неустойчивость, которую вы можете ощущать сегодня, не будет способствовать взаимопониманию и нахождению общего языка.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 января для Рыб

Не стесняйтесь просить помощи – окружающие, причем это касается как коллег, так и друзей-приятелей – охотно вам ее окажут, поэтому важно смирить гордыню, которая обычно мешает вам обратиться за поддержкой.

Читайте также: