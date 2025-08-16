Гороскоп на 17-18 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно побыть в одиночестве

Гороскоп на 17-18 августа / © Getty Images

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Небольшое количество энергии, отпущенной на это время, не позволит приступить к реализации нового проекта не только в воскресенье, но и в понедельник, зато можно – и нужно – будет заниматься доведением до ума начатых ранее дел и обустройством окружающего пространства – например, уборкой и наведением уюта в доме.

Овен

Вмешиваться в чужие дела нежелательно всегда, но сегодня это запрещено категорически: даже если вам по какой-то причине покажется, что ваша помощь принесет пользу: скорее всего, вам этого не простят.

Телец

Выйти из сложившейся житейской – или профессиональной – ситуации легко и без потерь поможет критический взгляд на поступки, совершенные в последнее время, и соответствующая работа над ошибками.

Близнецы

Лени и апатии, которые вы можете испытывать в эти дни, необходимо противопоставить активность и энергичность: хотя бы через силу важно занять себя – хозяйственными, а затем и профессиональными – делами.

Рак

Время благоприятно для любых финансовых операций, включая куплю и продажу недвижимого имущества: все приобретения окажутся максимально удачными, да и сбыть с рук то, что уже не нужно, удастся выгодно.

Лев

В это время желательно отказаться от любых встреч – начиная с деловых переговоров и заканчивая свиданиями: найти общий язык с собеседником, несмотря на максимум приложенных усилий вам, не удастся.

Дева

Желательно позаботиться о моральном и физическом очищении, для которого идеально подходят эти дни: почитать хорошую литературу и послушать классическую музыку, сходить в баню или сауну.

Весы

Поскольку за серьезные дела в эти дни лучше не браться, рекомендуется посвятить освободившееся время решению бытовых вопросов – например, вызвать мастера, который устранит поломку, давно ждущую своего часа.

Скорпион

Звезды не советуют вам давать советы другим людям, особенно если они их у вас не спрашивают, и, уж тем более, учить их жизни – это не будет способствовать укреплению ваших с ними отношений.

Стрелец

Как дома, так и на работе желательно взяться за дела, которые вы с вашей склонностью к прокрастинации долгое время откладывали на потом: в эти дни их удастся завершить легко, быстро и, что особенно важно, качественно.

Козерог

От свойственного вам энтузиазма в это время лучше отказаться – делами сегодня нужно заниматься, не торопясь и не развивая особой активности – в данных обстоятельствах они только помешают их выполнению.

Водолей

Усталость, которая может одолеть вас в понедельник, не повод для того, чтобы расслабиться, а затем и окончательно расклеиться – можно немного передохнуть, а потом просто сменить род деятельности.

Рыбы

Нежелательно общаться с людьми, которые вызывают у вас стойкие отрицательные эмоции: во воскресенье это негативно скажется на настроении, а в понедельник – на производительности труда.