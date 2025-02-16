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Гороскоп на 17-18 февраля для всех знаков Зодиака: дни, когда возможными любые достижения

Гороскоп на 17-18 февраля для всех знаков Зодиака: дни, когда возможными любые достижения

Гороскоп на 17-18 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Getty Images

20-й лунный день, который продлится двое календарных суток, делает возможными любые достижения, даже если они кажутся нереальными. 

Как на работе, так и дома, можно брать на себя любую нагрузку – все удастся выполнить легко и быстро, главное – перестать говорить и начать действовать. Вероятны новые – выгодные и перспективные – предложения и заказы, которые принесут не только солидную прибыль, но и известность в профессиональных кругах. Свободное время желательно провести с семьей – особенно с детьми и пожилыми родственниками. 

Овен

В работе над сложным, но очень интересным и перспективным проектом используйте упорство и упрямство, свойственные представителям вашего знака – это значительно ускорит решения задач. 

Телец

Не стоит брать на себя работу других людей, даже если они настоятельно – и даже слезно – будут просить вас об этом: вместо благодарности они поставят вам в вину любую – даже случайную и незначительную – ошибку. 

Близнецы

В какой бы ситуации вы ни оказались, не поддавайтесь желанию исправить ее, решив обмануть близкого человека: ожидаемого результата вы все равно не достигнете, а вот репутацию лжеца – вполне. 

Рак

Даже если близкий вам человек поступил неправильно, не спешите набрасываться на него с упреками и критикой – поругать вы его всегда успеете, сейчас же гораздо важнее оказать поддержку в сложной ситуации. 

Лев

Важно сдерживать негативные эмоции и не выяснять отношения с окружающими людьми – особенно это касается тех, кем вы дорожите – родных, близких и друзей: до добра это не доведет. 

Дева

Как бы вас ни уговаривали сделать что-то против вашей воли, не поддавайтесь давлению: вы очень быстро пожалеете о том, что проявили мягкотелость и не настояли на своем, хотя могли это сделать. 

Весы

Время благоприятно для достижения договоренностей с любыми – даже самыми упорными и упоротыми – оппонентами, главное, задействовать дипломатическими качествами, которыми наделили вас звезды. 

Скорпион

Решать любой сложный вопрос нужно без давления на собеседника: дайте ему возможность самому прийти к важному выводу самостоятельно, но тихонько «подтолкнуть» его к нему не только можно, но и нужно. 

Стрелец

Звезды рекомендуют вам немного «отодвинуть» основную работу на второй план и уделить время своему хобби – вам удастся не только немного передохнуть и восстановить силы, но и создать настоящий шедевр. 

Козерог

Сложатся максимально благоприятные условия для реализации самых сложных профессиональных проектов – не стоит терять счастливый шанс, откладывая работу над ними в долгий ящик. 

Водолей

Ощутив, что в отношениях с любимым человеком наметилась проблема, последуйте совету психологов: не загоняйте ее внутрь, а проговорите вслух: обсудив сложившуюся ситуацию, вы найдете из нее выход. 

Рыбы

Время благоприятно для того, чтобы обратиться к парикмахеру или стилисту, которых вы давно не посещали – похоже, ваш образ нуждается в коррекции, которую желательно провести именно в эти дни. 

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