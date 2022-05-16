Гороскоп на 17-18 мая для всех знаков Зодиака: дни, когда ни одно событие не происходит просто так

Гороскоп на 17-18 мая для всех знаков Зодиака: дни, когда ни одно событие не происходит просто так

Символом 18-го лунного дня, который продлится почти двое суток, является зеркало.

Окружающее человека пространство – сегодня, как никогда – является отражением его внутреннего мира, поэтому ни одно событие в это время не происходит просто так – все имеет непосредственное отношение к тому, что он сделал или, наоборот, не сделал. Исправить положение сейчас уже не удастся, но сделать важные выводу на будущее – можно и нужно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17-18 мая для Овнов

Вас в эти дни может раздражать поведение окружающих людей, но это не значит, что в ответ нужно вести себя еще более неадекватно – наоборот, сдержавшись, вы почувствуете себе гораздо спокойнее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17-18 мая для Тельцов

Использовать возможности, которые звезды предоставят вам в это время, нужно только в добрых целях: сделав кому-нибудь зло, вы довольно быстро узнаете, что такое закон бумеранга в действии.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17-18 мая для Близнецов

Соблазнам, которые будут преследовать вас в эти дни, противиться будет сложно, но можно и нужно – в противном случае велика вероятность совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17-18 мая для Раков

Работа на износ, которая в последнее время определяла ваше существование, не лучшим образом сказалась на вашем самочувствии и физическом состоянии в целом, поэтому эти дни желательно посвятить отдыху.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17-18 мая для Львов

Время не подходит для реализации серьезных проектов, поэтому, даже если вы заранее намечали работу над ними на эти дни, перенесите их, а пока займитесь доведением до ума старых, "зависших" дел.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17-18 мая для Дев

Самое главное в эти дни – пополнить запас энергии, которая упорно стремится к нулю: лучше всего заняться любимым делом, но и забывать о необходимости пребывания на свежем воздухе тоже не стоит.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17-18 мая для Весов

В это время нежелательно прислушиваться к чужим советам: даже если они будут продиктованы добрыми намерениями, зерна истины вы в них все равно не найдете, а приняв их во внимания, пойдете по ложному пути.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17-18 мая для Скорпионов

Звезды советуют вам провести эти дни в тишине и покое – только в таком состоянии вы сможете проанализировать события, произошедшие в последнее время, и сделать из них правильные выводы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17-18 мая для Стрельцов

Даже таким деятельным людям, как вы, время от времени нужно отдыхать, и это время вы вполне можете потратить на то, чтобы отвлечься от насущных проблем, а заодно восстановить силы – как физические, так и моральные.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17-18 мая для Козерогов

Соблазн сделать кого-то из близких или друзей орудием для достижения своей цели будет велик, тем не менее делать этого не следует – впоследствии вы можете об этом пожалеть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17-18 мая для Водолеев

Время не подходит для переговоров с партнерами – как профессиональных, так и личных: вряд ли вам сегодня удастся найти с ними общий язык, вы только даром потеряете силы, уговаривая их и приводя свои аргументы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17-18 мая для Рыб

Не стоит вступать в споры, особенно если речь идет о близких друзьях или любимых людях: свою правоту вы им в это время все равно не докажете – вас просто не услышат, а отношения испортите надолго.

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