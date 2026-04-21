Гороскоп на 22 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно будет увидеть будущее

Птица в цветах / © Associated Press

В это время магические способности могут обнаружить у себя даже те, кто максимально далек от этой области: наши сны окажутся пророческими, у многих обнаружится задатки к ясновидению.

От активных действий необходимо отказаться, посвятив время умственному и интеллектуальному труду — лучше всего пойдут дела у тех, кто занимается научной работой.

Овен

Одинаково хорошо будут удаваться любые дела — как новые, только что начатые, так и старые, отложенные, как говорят в таких случаях, в долгий ящик, причем, они принесут как моральное удовлетворение, но и прибыль.

Телец

Наиболее успешными в этот день окажутся финансовые операции, поэтому можно смело подписывать договоры и серьезные сделки, особенно, рассчитанные на перспективу, но — внимательно прочитав их текст.

Близнецы

Первую половину дня можно — и нужно — посвятить работе, а вот после обеда желательно уделить внимание своим близким, и отдыху, еще лучше — совместить два этих занятия — например, отправившись вместе на прогулку

Рак

Решить важные профессиональные вопросы помогут люди, с которыми вы давно — и совершенно напрасно! — не общались: как известно, не ржавеет не только старая любовь, так и прежние профессиональные и деловые связи.

Лев

Энергия этого дня одинаково хорошо подходит как для работы, так и для отдыха, поэтому каждому предстоит самостоятельно выбирать, чем нужно заняться в это время, а что лучше — и рациональнее — отложить на потом.

Дева

Особенно успешными окажутся дела, которые вы по какой-то причине отложили на некоторое время: теперь удастся не только с лихвой наверстать упущенное, но и сделать значительный профессиональный задел на будущее.

Весы

В этот день необходимо максимально внимательно относиться к знакам, которые будет посылать вам судьбе: предсказание будущих событий может прийти из самого неожиданного источника, что не отменит его важности.

Скорпион

Необходимо использовать все возможности продемонстрировать родным и близким людям, как сильно вы их любите — в последнее время, вы редко говорили им о своих чувствах, считая и само собой разумеющимся.

Стрелец

Редкий день, когда представителям вашего самоуверенного знака не только можно — и нужно — прислушиваться к мнению окружающих, причем, не только друзей, родных и близких, но и совершенно незнакомых людей.

Козерог

Качественно выполненная профессиональная задача позволит привлечь к вам внимание непосредственного начальства, которое п одному ему понятной причине, до сих пор не идентифицировало вас как ценного работника

Водолей

Прежде чем принять важное жизненное — и особенно — профессиональное решение, рекомендуется «посоветоваться» со своим внутренним голосом, в это время он — в отличие от разума — даст необходимую подсказку.

Рыбы

Письмо или звонок от человека, с которыми вы когда-то были знакомы, будут моментом не только приятным, но и полезным: возможно, он поможет вам решить важную профессиональную или жизненную проблему.

