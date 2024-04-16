Гороскоп на 17 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда важно, чтобы действия были созидательными

День, когда успех ждет всех, кто берется за новые дела – лучшего времени для начинаний не найти.

Главное, чтобы действия были направлены на созидание: можно начинать свой бизнес, приступать к строительству дома или ремонту, сажать деревья, кустарники и цветы. Общение с окружающими пройдет на позитивной волне, поэтому любые вопросы – от профессиональных до личных – будут решаться легко и быстро, поэтому лучшего времени для этого не найти.

Овен

К профессиональному предложению, которое может поступить вам в это время, необходимо отнестись со всей серьезностью: скорее всего, оно окажется тем, которого вы долго ждали, – не упустите удачу.

Телец

Секрет хорошего настроения в этот день прост как никогда: нужно выбрать занятие, которое приносит максимум приятных эмоций, и, несмотря на будний день, когда полагается "гореть" на работе, посвятить время ему.

Близнецы

Эмоциональные "качели", которым сегодня будет подвержена ваша психика, сделают трудновыполнимой выполнение любых профессиональных задач, поэтому – если будет возможность – сегодня лучше отдохнуть.

Рак

Звезды не рекомендуют представителям вашего знака отвечать агрессией на агрессию: на этом после вы – при причине незлобивости характера – обязательно проиграете, так что в перепалку лучше не ввязываться.

Лев

К предложениям хорошего заработка, для которого не нужно ничего делать, необходимо отнестись с осторожностью: скорее всего, они будут исходить от мошенников, цель которых – поживиться вашими сбережениями.

Дева

Возможно, вам покажется, что силы, позволяющие закончить профессиональный проект, иссякли, но это не так: вместо того, чтобы бросить работу над ним, нужно дождаться второго дыхания.

Весы

Не стоит замахиваться на роль мирового судьи в конфликте двух близких вам люде: одному из них вы гарантированно не угодите, а, значит, из друга он может внезапно превратиться во врага – лучше не вмешивайтесь.

Скорпион

Не принимайте близко к сердцу критику, которую может высказать в ваш адрес кто-то из окружающих вас людей: это всего лишь их видение ситуации – к реальности оно не имеет никакого отношения.

Стрелец

Представителям вашего знака стоит помнить: чтобы выиграть в лотерею, необходимо хотя бы купить лотерейный билет – получить желаемый результат можно, только начав активно действовать.

Козерог

Не стоит держаться за отношения, которые давно себя исчерпали: их тяжелая энергетика мешает вам не только найти новую любовь, но и отягощает все остальные жизненные сферы - отпустите их.

Водолей

Энергию, которая будет переполнять вас сегодня, необходимо направить в мирное русло: точнее, на важную профессиональную или хозяйственную работу, которую таким образом удастся быстро закончить.

Рыбы

К мнению родных людей – особенно тех, кто старше вас по взрасту – сегодня, впрочем, как и всегда, необходимо проявить максимум уважения, даже если вы будете с ним категорически не согласны: они имеют на него право.

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