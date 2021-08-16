Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: день хороших начинаний

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: день хороших начинаний

День благоприятен для начинаний любого рода – как профессионального, так и хозяйственного свойства.

Можно приступать к работе над новым проектом, открывать свой бизнес, начинать ремонт: дело, начатое сегодня, не только обречено на успех, но будет идти легко, без напряжения – как говорят в таких случаях, как по маслу.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 17 августа для Овнов

Желающих испортить хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, будет много, поэтому не стоит обращать внимание на их слова и, возможно, действия: уже завтра вы об этом и не вспомните.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 17 августа для Тельцов

Тем, кто хочет поговорить с начальством относительно новой должности или повышения зарплаты, не стоит рассчитывать на импровизацию: необходимо заранее составить план – что и в какой последовательности говорить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 17 августа для Близнецов

Сегодня – как, впрочем, и всегда – вам нежелательно доверять малознакомым людям: среди них могут оказаться аферисты или мошенники, цель которых – обвести вас вокруг пальца.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 17 августа для Раков

Вам день обещает массу приятных сюрпризов, но – при одном условии: главное, с самого утра не думать о плохом, а настроиться на позитивный лад и с благодарностью принимать все, что пошлет вам судьба.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 17 августа для Львов

Свободное от работы время, которого сегодня будет предостаточно, рекомендуется посвятить семье: в последнее время близкие люди видели вас не так часто, как нужно – необходимо возвращать им моральные долги.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 17 августа для Дев

Можно – и нужно – принимать важные решения, но – с одним условием: не стоит делать это впопыхах, не продумав все возможные последствия и не просчитав все за и против, в противном случае легко ошибиться.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 17 августа для Весов

В этот день окружающие часто будут обращаться к вам за советами – как профессионального, так и житейского свойства: не стоит никому отказывать в такой малости, ведь вам это ничего не будет стоить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 17 августа для Скорпионов

В случае напряженности, возникшей в отношениях с любимым человеком, пользуйтесь правилом психологов, которые в любой ситуации спрашивают: "Хотите об этом поговорить?": проблемы можно решить, только обсудив их.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 17 августа для Стрельцов

Упадок сил, который вы можете почувствовать в этот день, будет связан с переутомлением, так что не стоит обращаться за помощью к врачу – желательно отправиться на отдых, пока лето не закончилось.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 17 августа для Козерогов

Не стоит противиться желанию делать добрые дела, даже если придется потратить на это слишком много времени: хорошее обязательно вернется к вам бумерангом.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 17 августа для Водолеев

День благоприятен для решения проблемы, которая давно висит над вами дамокловым мечом: сегодня удастся найти удачный и, кстати, очень простой выход из сложившейся ситуации.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 17 августа для Рыб

Нынешний день – разумеется, по возможности – желательно провести дома: как известно, дома и стены помогают, поэтому серьезным профессиональным проектом лучше заниматься здесь, а не в офисе.

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