Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно начинать новые проекты

День благоприятен для начала работы над новыми – важными и перспективными – проектами.

Главное, не торопиться: в желании действовать недостатка не будет, а вот достаточного количества сил накопить не удастся, поэтому их необходимо экономить. Но сделанный сегодня шаг – даже один – чрезвычайно важен: он даст старт будущей работе. Приветствуется в этот день и благотворительность: сделанное добро может вернуться обратно в любом - даже весьма неожиданном - виде.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 августа для Овнов

Физический труд лишит вас сил, поэтому не стоит планировать на сегодня работу над трудоемкими проектами – лучше сосредоточиться на умственной и интеллектуальной деятельности – она не так утомительна.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 августа для Тельцов

Решение важных профессиональных задач желательно отложить на завтра – сегодня вам вряд ли удастся сделать все так, как надо, поэтому велика вероятность досадных ошибок.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 августа для Близнецов

Трудности с выбором у таких двойственных натур как вы возникает и в любой другой день, но сегодня они будут преследовать вас на каждом шагу, поэтому важных решений лучше не принимать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 августа для Раков

Наметив себе важную профессиональную цель, идите к ней прямо, не отвлекаясь на побочные занятия, только так можно будет добиться результата, на который вы рассчитываете.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 августа для Львов

Целей личного характера в этот день можно будет только честным путем: обманом можно заставить близкого человека сделать так, как вы хотите, но впоследствии он вам его не простит.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 августа для Дев

Пополнить запас иссякшей к этому времени позитивной энергии, можно общаясь с теми, у кого ее всегда в избытке, – прежде всего, маленькими детьми и любимыми домашними животными.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 августа для Весов

Представителям вашего знака сегодня необходимо отказаться от новых начинаний: что-нибудь обязательно пойдет не так, поэтому уже завтра придется все переделывать, а это даром потраченное время.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 августа для Скорпионов

Сегодня в решение любого вопроса вы сможете надеяться только на себя: и дело не в том, что никто не захочет вам помочь, просто в хитросплетении ваших дел никто кроме вас разобраться не сможет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 августа для Стрельцов

Даже самый трудный путь начинается с первого – возможно, небольшого – шага, который вам сегодня обязательно нужно сделать, тогда все будет развиваться в нужном вам направлении.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 августа для Козерогов

Представителям вашего знака сегодня как никогда важно держать свои эмоции под контролем: вырвавшись на волю, они могут сделать неуправляемыми даже таких сдержанных людей, как вы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 августа для Водолеев

На любое предложение личного характера – например, руки и сердца – сегодня можно, не раздумывая, отвечать согласием, тем более, что вы очень долго его ждали и уже почти отчаялись.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 августа для Рыб

Идеи, которые придут вам в голову в этот день, обещают со временем принести хорошую прибыль, поэтому необходимо обязательно записать их, чтобы на досуге тщательно обдумать.

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