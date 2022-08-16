Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: день, когда творчество принесёт славу или деньги

Однако наиболее успешным станет творчество – как на профессиональном, так и на любительском уровне, в любом случае человеку удастся создать нечто такое, что принесет ему либо деньги, либо славу, а возможно, и то и другое. Прежде чем дать кому-нибудь обещание, необходимо сто раз подумать, его ни в коем случае нельзя будет нарушить – это может стать плохой приметой.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 августа для Овнов

Энергии вам сегодня хватит на все – даже самые затратные и трудоемкие проекты, главное, выбирать дела по степени их важности – это позволит разумно распорядиться своими силами и все успеть.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 августа для Тельцов

Выбирайте ироничное отношение к происходящим сегодня событиям и окружающим вас людям: такой взгляд поможет вам снизить градус напряженности, а значит, легко найти выход из обстоятельств.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 августа для Близнецов

Не стоит принимать близко к сердцу слова посторонних людей, которые они сегодня могут высказывать, не спросив, интересует ли вас их мнение, тем не менее они могут вас ранить, поэтому лучше пропустить их мимо ушей.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 августа для Раков

Сегодня вам необходимо усилием воли заставить себя выйти из зоны комфорта и покинуть свою "раковину" – как в физическом, так и в моральном – душевном – плане, иначе вы ничего не добьетесь.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 августа для Львов

На сегодняшний день можно – и нужно – планировать встречи, причем как делового, так и личного характера: в любом случае они пройдут успешно и принесут именно тот результат, на который вы рассчитывали.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 августа для Дев

Кто-то может использовать вас в своих интересах, понимая, что такому честному и порядочному человеку, как вы, поверят безоговорочно: будьте осторожны, не идите на поводу у людей с сомнительной репутацией.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 августа для Весов

Добиться поставленной цели смогут прежде всего те, кто четко определится с тем, что ему действительно нужно, а без чего вполне можно обойтись: составьте подробный план и действуйте.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 августа для Скорпионов

Используйте любую возможность для того, чтобы презентовать себя перед начальством с лучшей стороны: если вам это удастся, вы сможете рассчитывать на получение нового – выгодного – контракта.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 августа для Стрельцов

Хватит зарывать свой талант в землю – сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы продемонстрировать его окружающим, прежде всего тем, от кого зависят ваши будущие заказы и доходы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 августа для Козерогов

Красноречие, которое подарят вам звезды, поможет решить массу деловых и личных вопросов – вы легко сможете убедить кого угодно в чем годно: пользуйтесь этим даром только в благих целях.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 августа для Водолеев

Успех сегодня будет сопутствовать вам во всех жизненных сферах, тем не менее желательно выбрать именно ту, которая в данный период жизни для вас важнее других, и начинать активно действовать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 августа для Рыб

Общаясь с окружающими – друзьями или коллегами, – не бойтесь отстаивать свое мнение: скорее всего, кто-то захочет при помощи манипуляций склонить вас на свою сторону – не стоит поддаваться на них.

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