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Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен

Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день – время кардинальных перемен, к которым необходимо подходить осторожно и продуманно. 

Все, что будет сделано второпях, вряд ли окажется удачным: со временем все придется переделывать, если, конечно, у человека останется такая возможность, так что лучше не спешить. Желание отомстить кому-то из своих недоброжелателей может таить в себе опасность: злой поступок может вернуться бумерангом к тому, от кого исходит. 

Овен 

День, как и положено выходному, желательно посвятить любимым людям, друзьям и родным – прежде всего, пожилым родственникам и детям: вы не только выполните свой долг, но и получите удовольствие. 

Телец 

Отправляясь на шопинг, включите режиме разумной экономии, в противном случае рискуете потратить гораздо больше, чем можете себе позволить, и до следующих выплат вынуждены будете потуже затянуть пояс. 

Близнецы 

Не стоит принимать кардинальные решения, опираясь только на свое мнение – оно может оказаться ошибочным: постарайтесь подстраховаться и посоветоваться с кем-то из близких, которым вы безоговорочно доверяете. 

Рак 

Не стоит таить зла на близкого человека, даже если он совершил поступок, который вм категорически не понравился: злого умысла у него точно не было, а ошибиться может каждый – в том числе, и вы сами. 

Лев 

Не откладывайте поход в музей или театр, даже если вам покажется, что ваше настроение ему совершенно не соответствует – положительные впечатления, которые вы получите в результате, значительно его улучшит. 

Дева 

Пессимистический взгляд на окружающий мир «вылечит» занятие любимым делом, причем, вы можете значительно усовершенствовать свои навыки и умения в этом деле, что ваши поделки станут произведениями искусства. 

Весы 

Прежде чем разорвать отношения с любимым человеком, подумайте о возможности дать вашим отношениям еще один шанс – помните, что разрушить их легко, а вот обратного пути может и не быть. 

Скорпион 

Человек из прошлой жизни, который появится в вашем окружении в этот день, придет не просо так: скорее всего, ему что-то от вас нужно, но только вам решать, идти ему навстречу в этом вопросе или нет. 

Стрелец 

Не стоит хвататься за все хозяйственные дела сразу – в таком случае вы рискуете не преуспеть ни в одном, к тому же, неплохо вспомнить о том, что а календаре – выходной день, и найти время для отдыха. 

Козерог 

День не обещает неприятных сюрпризов – скорее всего, он пройдет спокойно и без происшествий, что необходимо использовать для того, чтобы восстановить силы перед началом рабочей недели. 

Водолей 

Выходя за порог собственного дома, необходимо соблюдать максимальную осторожность и следить за своим имуществом, в противном случае, вернувшись обратно, вы можете чего-то не досчитаться. 

Рыбы 

День – особенно вторая его половина – благоприятное время для романтического свидания: удастся не только приятно провести время с любимым человеком, но и перевести отношения на новый уровень. 

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