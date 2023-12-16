Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен

Все, что будет сделано второпях, вряд ли окажется удачным: со временем все придется переделывать, если, конечно, у человека останется такая возможность, так что лучше не спешить. Желание отомстить кому-то из своих недоброжелателей может таить в себе опасность: злой поступок может вернуться бумерангом к тому, от кого исходит.

Овен

День, как и положено выходному, желательно посвятить любимым людям, друзьям и родным – прежде всего, пожилым родственникам и детям: вы не только выполните свой долг, но и получите удовольствие.

Телец

Отправляясь на шопинг, включите режиме разумной экономии, в противном случае рискуете потратить гораздо больше, чем можете себе позволить, и до следующих выплат вынуждены будете потуже затянуть пояс.

Близнецы

Не стоит принимать кардинальные решения, опираясь только на свое мнение – оно может оказаться ошибочным: постарайтесь подстраховаться и посоветоваться с кем-то из близких, которым вы безоговорочно доверяете.

Рак

Не стоит таить зла на близкого человека, даже если он совершил поступок, который вм категорически не понравился: злого умысла у него точно не было, а ошибиться может каждый – в том числе, и вы сами.

Лев

Не откладывайте поход в музей или театр, даже если вам покажется, что ваше настроение ему совершенно не соответствует – положительные впечатления, которые вы получите в результате, значительно его улучшит.

Дева

Пессимистический взгляд на окружающий мир «вылечит» занятие любимым делом, причем, вы можете значительно усовершенствовать свои навыки и умения в этом деле, что ваши поделки станут произведениями искусства.

Весы

Прежде чем разорвать отношения с любимым человеком, подумайте о возможности дать вашим отношениям еще один шанс – помните, что разрушить их легко, а вот обратного пути может и не быть.

Скорпион

Человек из прошлой жизни, который появится в вашем окружении в этот день, придет не просо так: скорее всего, ему что-то от вас нужно, но только вам решать, идти ему навстречу в этом вопросе или нет.

Стрелец

Не стоит хвататься за все хозяйственные дела сразу – в таком случае вы рискуете не преуспеть ни в одном, к тому же, неплохо вспомнить о том, что а календаре – выходной день, и найти время для отдыха.

Козерог

День не обещает неприятных сюрпризов – скорее всего, он пройдет спокойно и без происшествий, что необходимо использовать для того, чтобы восстановить силы перед началом рабочей недели.

Водолей

Выходя за порог собственного дома, необходимо соблюдать максимальную осторожность и следить за своим имуществом, в противном случае, вернувшись обратно, вы можете чего-то не досчитаться.

Рыбы

День – особенно вторая его половина – благоприятное время для романтического свидания: удастся не только приятно провести время с любимым человеком, но и перевести отношения на новый уровень.

Читайте также: