Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем склонны к некрасивым поступкам

День, когда самые спокойные, уравновешенные и добрые люди могут совершить некрасивые поступки.

К такому поведению их подталкивает космическая энергия, зараженная откровенно негативно, и тот факт, что впоследствии они испытывают искреннее раскаянье, не уменьшает отрицательного значения их поступка. В это время можно столкнуться со сплетнями, клеветой, наговорами, предательством и изменами: к таким проявлениям человеческой натуры нельзя ни привыкнуть, ни заранее подготовиться, но можно сделать все для того, чтобы не причинить боль другим.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 декабря для Овнов

Представители вашего знака – люди яркие, поэтому неудивительно, что они привлекают внимание окружающих: сегодня может быть много агрессивных выпадов в ваш адрес – старайтесь максимально игнорировать их.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 декабря для Тельцов

Общение с любимым человеком сегодня вряд ли оправдает возложенные на него ожидания, скорее, разочарует, поэтому – если, конечно, есть такая возможность – лучше перенести романтическое свидание на другое время.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 декабря для Близнецов

День не подходит для решения рабочих вопросов, поэтому хорошо, что он выпадает на выходной: вы можете ограничить общение с окружающими, которые сегодня могут быть неадекватны, и побыть в одиночестве.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 декабря для Раков

Сегодня, как ни в какой другой день, важно следить за тем, что и как говоришь: незаслуженно обидеть кого-то из окружающих будет легко, а вот заглаживать свою нечаянную вину придется очень долго.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 декабря для Львов

Вы любите настаивать на своем во что бы ни стало, но сегодня не тот день, когда надо идти на принцип: не стоит тратить время и нервы на выяснение отношений, ни к чему, кроме скандала с близкими людьми, это не приведет.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 декабря для Дев

Не верьте на слово первому попавшемуся человеку на вашем пути – так можно стать легкой добычей для любых мошенников, начиная с цыганок-гадалок и заканчивая профессиональными аферистами.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 декабря для Весов

Сегодня кто-то может попросить вас о помощи, но это не тот случай, когда нужно, забыв обо всем, бросаться на выручку: скорее всего, человек просто хочет переложить свои проблемы на вас – не соглашайтесь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 декабря для Скорпионов

За серьезные дела сегодня лучше не браться, даже если речь будут идти всего лишь о хозяйственных хлопотах: в этот день не удастся устроить даже генеральную уборку, так что лучше за нее не браться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 декабря для Стрельцов

Нежелательно общаться с родными и близкими людьми: велика вероятность серьезной ссоры, которую не так-то просто будет нивелировать, а ее последствия могут оказаться поистине разрушительными для отношений.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 декабря для Козерогов

Не идите на поводу у людей, которые попытаются уговорить вас совершить поступок, кажущийся вам неэтичным: аргумент "все так делают" отметите сразу – вряд ли вы сможете таким образом успокоить свою совесть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 декабря для Водолеев

Претензии, которые сегодня может высказать вам близкий друг, скорее всего, будут иметь под собой основания, поэтому задумайтесь над его словами – работа над собой пойдет вам только на пользу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 декабря для Рыб

Лучший способ не выдать чужую тайну – вообще не знать ее, но уже коль скоро вас посвятили в обстоятельства чужой личной жизни, постарайтесь не распространяться на этот счет – в конце концов, это не ваш секрет.

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