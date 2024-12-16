Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда плохое настроение считается недопустимым

День, когда плохое настроение считается серьезным прегрешением – его нельзя допускать.

Часто именно в то время звезды советуют устраивать праздники – дни рождения, юбилеи, маскарады и карнавалы, но в наше время они – по понятным причинам – неприемлемы, но и унывать тоже не следует.

Лучший способ совместить требования звезд со своим настроением – искать хорошее во всем, что попадется в это время на жизненном пути на самом деле это не так сложно, как может оказаться на первый взгляд.

Овен

Нынешний день желательно посвятить не только работе, но и отдыху – желательно, чтобы эти два начала существовали параллельно и паритетно – так сказать, пятьдесят на пятьдесят и никак не меньше.

Телец

От алкогольных напитков – даже если для их приема будет весомый повод – сегодня лучше отказаться: организм может отреагировать на них самым неожиданным образом – под их воздействием вы наговорите лишнего.

Близнецы

Узнав чужую тайну, о которой кто-то из знакомых расскажет вам в порыве откровенности, постарайтесь сразу же о ней забыть – поделившись ею хотя бы с одним человеком, вы сделаете ее всеобщим достоянием.

Рак

Не стоит бесконтрольно тратить деньги на все, что вам понравится – звезды советуют вам включить режим разумной экономии, в противном случае после праздников вы рискуете оказаться на мели – неприятное ощущение.

Лев

Прилив энергии – преимущественно творческой – принесет вам сегодня общение с детьми, причем, не обязательно родными: тем, кто ими пока не обзавелся, можно уделить внимание племянникам или соседским отпрыскам.

Дева

Сегодня вам может показаться, что вы умеете читать мысли: общаясь с окружающими, вы, под влиянием энергий дня, сможете на интуитивном уровне прочитать к и просчитать – их намерения.

Весы

Обманывать близкого вам человека нежелательно всегда, но сегодня ложь может быть особенно опасной – она легко разрушит отношения, которые вы терпеливо и грамотно выстраивали в течение нескольких лет.

Скорпион

Не стоит навязчиво добиваться ответных чувств от человека, который не обращает на вас внимание6 отпустите ситуацию, на время сделав вид, что вы к нему равнодушны – довольно быстро он прибежит сам.

Стрелец

Почему бы вам не попробовать продать то, что вы делаете исключительно для собственного удовольствия – то есть, продукцию своего хобби: вполне возможно, что она окажется более востребованной, чем основная работа.

Козерог

Прежде чем обидеться на близкого вам человека, убедитесь в том, что он действительно собирался задеть вас за живое, в противном случае вы будете выглядеть как минимум неловко, а как максимум – глупо.

Водолей

Наладить отношения с близким человеком, которые в последнее время накалились, можно, сделав ему подарок: необязательно дорогой, но выбранный специально для него – с учетом его симпатий и интересов.

Рыбы

К признанию любимого человека, которое он может сделать вам сегодня, необходимо отнестись с максимальным вниманием: вполне возможно, он хочет сказать вам что-то очень важное, но не решается.

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