Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: день повышенной деловой активности

День повышенной деловой активности, когда необходимо очнуться от спячки и начать действовать.
Он благоприятен для реализации прежде всего тех проектов, которые давно дожидаются своей очереди в длинном списке первостепенных задач. Главное, чтобы любое начатое сегодня дело было скрупулезно и тщательно подготовлено – экспромт и импровизация не пройдут.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 декабря для Овнов
Судьба в этот день будет благоволить тем, кто умеет действовать быстро и решительно, для раздумий и раскачки времени не будет, поэтому нужно с самого утра нацелиться на выполнение намеченных задач.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 декабря для Тельцов
Чтобы давно назревшие радикальные профессиональные перемены не застали вас врасплох, необходимо подготовиться к ним заранее – набросать подробный план действий и определиться с тактикой и стратегией.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 декабря для Близнецов
Сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для реализации самых разных дел, тем не менее не стоит рассчитывать на то, что все сложится само собой – для их выполнения необходимо приложить усилия.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 декабря для Раков
Плохое настроение, которое вы будете ощущать с самого утра, может негативно повлиять на работу, поэтому очень важного не дать ему ни единого шанса – важно поднимать его всеми посильными способами.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 декабря для Львов
День неблагоприятен для финансовых операций любой сложности, поэтому даже пополнение счета на мобильном телефоне лучше перенести на другое время – сегодня слишком велика вероятность материальных потерь.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 декабря для Дев
День максимально благоприятен для домашней работы, поэтому можно отложить решение профессиональных вопросов и заняться наведением порядка и уюта в доме – перед праздниками это особенно важно.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 декабря для Весов
Звезды советуют вам ненадолго – всего на день – ограничить общение с близкими людьми: даже небольшая бытовая ссора легко может перерасти в серьезный конфликт, который накануне праздников вам особенно не нужен.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 декабря для Скорпионов
Приятные денежные выплаты, которыми продолжат наделять вас высшие силы, имеет смысл потратить на важные и крупные приобретения – кстати придется как движимое, так и недвижимое имущество.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 декабря для Стрельцов
Резкие слова, которые можно будет услышать в этот день в свой адрес, не стоит – как ни странно это прозвучит – принимать на свой счет: скорее, они свидетельствуют о моральных проблемах тех, кто их выскажет.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 декабря для Козерогов
При обострении хронических заболеваний, возможных в этот день, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением: чтобы выздороветь к праздникам, стоит обратиться к лечащему врачу и скрупулезно выполнять все его предписания.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 декабря для Водолеев
Правильные ответы на все возникающие вопросы сегодня даст интуиция, причем очень важно не только услышать ее "голос", но и правильно истолковать те советы, которые оно вам даст.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 декабря для Рыб
Сегодня вам особенно важно следить за тем, что вы говорите: невзначай вырвавшееся неосторожное слово может надолго испортить отношения с любимым, но таким впечатлительным и ранимым человеком.
Читайте также:
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 декабря
- Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 13-19 декабря: кому на что обратить внимание
- Что будут значить наши сны на этой неделе с 13 по 19 декабря и будут ли среди них вещие
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 13-19 декабря 2021 года