Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: день повышенной деловой активности

Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: день повышенной деловой активности

День повышенной деловой активности, когда необходимо очнуться от спячки и начать действовать.

Он благоприятен для реализации прежде всего тех проектов, которые давно дожидаются своей очереди в длинном списке первостепенных задач. Главное, чтобы любое начатое сегодня дело было скрупулезно и тщательно подготовлено – экспромт и импровизация не пройдут.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 декабря для Овнов

Судьба в этот день будет благоволить тем, кто умеет действовать быстро и решительно, для раздумий и раскачки времени не будет, поэтому нужно с самого утра нацелиться на выполнение намеченных задач.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 декабря для Тельцов

Чтобы давно назревшие радикальные профессиональные перемены не застали вас врасплох, необходимо подготовиться к ним заранее – набросать подробный план действий и определиться с тактикой и стратегией.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 декабря для Близнецов

Сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для реализации самых разных дел, тем не менее не стоит рассчитывать на то, что все сложится само собой – для их выполнения необходимо приложить усилия.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 декабря для Раков

Плохое настроение, которое вы будете ощущать с самого утра, может негативно повлиять на работу, поэтому очень важного не дать ему ни единого шанса – важно поднимать его всеми посильными способами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 декабря для Львов

День неблагоприятен для финансовых операций любой сложности, поэтому даже пополнение счета на мобильном телефоне лучше перенести на другое время – сегодня слишком велика вероятность материальных потерь.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 декабря для Дев

День максимально благоприятен для домашней работы, поэтому можно отложить решение профессиональных вопросов и заняться наведением порядка и уюта в доме – перед праздниками это особенно важно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 декабря для Весов

Звезды советуют вам ненадолго – всего на день – ограничить общение с близкими людьми: даже небольшая бытовая ссора легко может перерасти в серьезный конфликт, который накануне праздников вам особенно не нужен.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 декабря для Скорпионов

Приятные денежные выплаты, которыми продолжат наделять вас высшие силы, имеет смысл потратить на важные и крупные приобретения – кстати придется как движимое, так и недвижимое имущество.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 декабря для Стрельцов

Резкие слова, которые можно будет услышать в этот день в свой адрес, не стоит – как ни странно это прозвучит – принимать на свой счет: скорее, они свидетельствуют о моральных проблемах тех, кто их выскажет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 декабря для Козерогов

При обострении хронических заболеваний, возможных в этот день, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением: чтобы выздороветь к праздникам, стоит обратиться к лечащему врачу и скрупулезно выполнять все его предписания.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 декабря для Водолеев

Правильные ответы на все возникающие вопросы сегодня даст интуиция, причем очень важно не только услышать ее "голос", но и правильно истолковать те советы, которые оно вам даст.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 декабря для Рыб

Сегодня вам особенно важно следить за тем, что вы говорите: невзначай вырвавшееся неосторожное слово может надолго испортить отношения с любимым, но таким впечатлительным и ранимым человеком.

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