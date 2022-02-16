Гороскоп на 17 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда людям в голову могут прийти дурные мысли

Гороскоп на 17 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда людям в голову могут прийти дурные мысли

День, когда в голову даже самым доброжелательным и незлобивым людям могу прийти дурные мысли.

Необходимо не только избавиться от них, но и попытаться их проанализировать и понять причину их появления – особенно тех, которые касаются других людей. Не стоит желать им зла – в противном случае очень быстро придется испытать на себе силу закона бумеранга.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 февраля для Овнов

Не стоит брать на себя все проблемы фирмы, в которой вы работаете – кроме переутомления это вам ничего не даст, на оплату сверхурочных и благодарность начальства сегодня рассчитывать не стоит.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 февраля для Тельцов

День благоприятен для покупки вещей, необходимых в хозяйстве – от бытовой химии до крупной техники, например, холодильника или стиральной машины: вы можете надеяться на солидные скидки.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 февраля для Близнецов

Успеть все запланированное на этот день удастся только тем, кто заранее тщательно его распланировать, в противном случае дела будут "наползать" одно на другое. А половину из них и вовсе не удастся закончить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 февраля для Раков

Упадок сил, который вы можете почувствовать в этот день, связаны с переутомлением: необходимо найти время для прогулки на свежем воздухе и дневного сна, а впредь стоит чередовать режим сна и отдыха.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 февраля для Львов

Не стоит встречаться с родственниками и друзьями: общение с ними может привести к конфликтной ситуации, которой можно избежать, если отложить совместное времяпрепровождение на выходные.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 февраля для Дев

День неблагоприятен для реализации важных дел, поэтому за них лучше не браться, а вот подытожить все, что сделано с начала недели, можно и нужно, главное, быть внимательными и скрупулезными.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 февраля для Весов

Вам необходимо пополнить запас энергии, количество которой в это время будет стремиться к нулю: использовать для этого можно любые способы – например, занятия своим хобби или общение с маленькими детьми.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 февраля для Скорпионов

Вам сегодня рекомендуется наблюдать за поведением окружающих вас людей: их поведение не случайно, поэтому из него после тщательного анализа необходимо сделать важные выводы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 февраля для Стрельцов

Секрет профессионального успеха этого дня состоит в том, чтобы определиться с приоритетными занятиями, и именно ими заняться в первую очередь, а уж потом решать остальные вопросы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 февраля для Козерогов

От романтического свидания, даже если на этот день оно было назначено заранее, лучше отказаться, если, конечно, вы не хотите, чтобы ваши отношения расстроились всерьез и надолго, а возможно, и навсегда.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 февраля для Водолеев

Важные переговоры лучше перенести на другой день – сегодня все их стороны вряд ли будут настроены идти навстречу друг другу, скорее, наоборот, так что на консенсус рассчитывать не стоит.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 февраля для Рыб

Вам – разумеется, по возможности – желательно провести день в одиночестве: общение с другими людьми могут заполнить ваше энергетическое пространство не имеющим для вас значения "мусором".

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