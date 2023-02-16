Гороскоп на 17 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда можно получить ответ на важный вопрос

Один из самых загадочных и таинственных дней, когда каждому человеку могут открыться эзотерические знания.

Правда, для того чтобы получить их, необходимо настроиться соответственно: отрешиться – хотя бы на время – от мыслей о материальном и подумать о том, что у Вселенной есть масса секретов, которые она время от времени открывает людям. Кто-то верит в это, кто-то – нет, но сегодня многие смогут получить ответ на важный вопрос, причем произойдет это самым невероятным – фантастическим или волшебным способом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 февраля для Овнов

Подписание важных документов – как профессионального, так и финансового свойства – лучше перенести на другое время: сегодня, по мнению астролога, их оформление будет неудачным.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 февраля для Тельцов

Есть вероятность провокаций со стороны недружественных вам людей, цель которых – вывести вас на эмоции и представить в глазах окружающих неадекватными людьми, поэтому не стоит им поддаваться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 февраля для Близнецов

Ответ на важный житейский – или профессиональный – вопрос дадут не знаки извне, а собственный внутренний голос – главное, не отмахиваться от него, а принять во внимание то, что он повторит несколько раз.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 февраля для Раков

Вам душевное равновесие важно соблюдать всегда, но сегодня – особенно: "раскачав" свои эмоции, вы потом долго не сможете вернуть их в исходное состояние, что негативно отразится как на жизни, так и на работе.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 февраля для Львов

Выполняя профессиональные обязанности, главное сегодня – на брать на себя слишком много: вы можете очень быстро "выдохнуться", а невыполненные задания негативно скажутся на вашей репутации.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 февраля для Дев

Сегодня вам стоит – хотя бы на время – отказаться от бытовых хлопот – они будут тянуть вас вниз, в то время как вам нужно стремиться вверх: исправить ситуацию помогут музыка, поэзия, театры и музеи.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 февраля для Весов

Постарайтесь не волноваться, даже если вам покажется, что у вас есть для этого серьезный повод: на самом деле все совсем не так страшно, но вы все поймете не сразу, и к тому времени умудритесь серьезно известись.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 февраля для Скорпионов

Сегодня представителям вашего знака как никогда важно следить за своими эмоциями и не давать им "переливаться" через край: нервозное состояние – плохой советчик, велик риск совершить серьезную ошибку.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 февраля для Стрельцов

Не стоит продолжать отношения с человеком, который постоянно провоцирует вас на негативные энергетические всплески: найдите в себе силы признать, что он – ваш враг, и выведите его из круга общения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 февраля для Козерогов

Для того чтобы в голову пришли продуктивные идеи, связанные с вашей работой, необходимо думать о хорошем: позитив заблокирует пустые мыслеформы и активизирует креативное мышление.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 февраля для Водолеев

Разрешить давнюю проблему поможет новый знакомый, который появится в вашей жизни внезапно, но вполне закономерно – вы справитесь и без его помощи, но она значительно ускорит процесс.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 февраля для Рыб

Работоспособность в этот день может просто зашкаливать, но это не значит, что список намеченных дел должен быть бесконечным – решайте вопросы по мере их важности для вас, а не хаотично и вразброс.

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