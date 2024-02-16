Гороскоп на 17 февраля для всех знаков Зодиака: день решительных действий

День решительных действий, которые не допускают сомнений – ни в себе, ни своих силах, ни в поставленной цели.
Впрочем, есть вероятность того, что что-то пойдет не так, но с такими обстоятельствами легко справиться: достаточно промотать «пленку» событий назад и найти точку, требующую коррекции.
Овен
Поскольку сегодня выходной, день можно посвятить занятиям, на которые в течение недели, как правило, не хватает времени – например, навести порядок в шкафах, в которых хранится как документы, так и одежда.
Телец
Не стоит вступать в пререкания с близкими людьми – это самым негативным образом отразиться на моральной атмосфере в семье, что недопустимо в выходной день совершенно недопустимо.
Близнецы
День обещает быть весьма продуктивным, но только в том случае, если вы сосредоточитесь на выполняемой работе и не станете отвлекаться на мелочи, которые будут безжалостно отбирать ваше время.
Рак
Хороший день для восстановления утраченных связей с некогда близкими – а, возможно, и любимыми – людьми: если чувствуете, что вам не хватает какого-то человека, просто наберите его номер.
Лев
День можно посвятить поиску вакансий вна соответствующих интернет-сайтах: велика вероятность того, что искомое место удастся обнаружить совершенно неожиданно для себя.
Дева
Нежелательно давать обещания, даже если вас будут к этому вынуждать – вы не сможете сдержать слово, что приведет к серьезному конфликту с членами семьи, которых вы обнадежите понапрасну.
Весы
Удачно пойдет работа над решением хозяйственных вопросов, которые вы давно откладывали на потом – например, мелкий бытовой ремонт – не стоит упускать благоприятный шанс улучшить жилищные условия.
Скорпион
День редкой трудоспособности, когда за короткое время удастся переделать большое количество де: тем, кому жаль тратит благоприятное время на бытовые хлопоты, могут заняться профессиональными вопросами.
Стрелец
Успеть сделать все, что запланировано, можно только при условии строжайшей дисциплины: возможно, для выходного дня это не лучшее времяпрепровождения, зато оно даст необходимый результат.
Козерог
Расслабленность, которая овладеет вами с самого утра, куда больше подходит для отдыха, чем для работы, даже если речь будет идти всего лишь о бытовых занятиях, что вполне логично для выходного дня.
Водолей
Мелкие неурядицы бытового свойства потребуют немедленного вмешательства – вызова мастера и починки того, что сломалось, зато потом вы сможете отдохнть с чувством выполненного долга.
Рыбы
Важные решения, касающиеся личной жизни, сегодня лучше не принимать: они – с большой долей вероятности – окажутся ошибочными, что может привести не только к ссоре, но и к полному разрыву.
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