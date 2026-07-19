Гороскоп на 20 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно обязательно сделать доброе дело

Гортензии / © ТСН

Реклама

Ни в коем случае нельзя оставаться глухими к чужим проблемам и просьбам, иначе очень быстро сможем сами оказаться в положении просителя, чье сложное положение люди, которые могут изменить ее к лучшему, просто проигнорируют.

В этот день также категорически воспрещается обманывать, даже если вам покажется, что ложь принесет благо тому, кому она предназначена.

Овен

День — как, впрочем, и любой другой — подходит для благотворительности: добро, которое вы сделаете сегодня для нуждающихся в нем людей, обязательно в скором времени вернется к вам в еще большем количестве.

Реклама

Телец

Если у вас есть перспективные профессиональные идеи, которые можно предложить начальству, лучшего времени для обсуждения этой темы с ним вам не найти — сегодня оно с готовностью выслушает и поддержит вас.

Близнецы

Даже если кто-то из окружающих всерьез обидел вас, не стоит ему мстить — желание, вырыть кому-то яму, еще никого до добра не довел: вполне возможно, что ваши усилия в конечно итоге обернется против вас самих.

Рак

Нежелательно прятаться от мира в своей «раковине» — необходимо, даже если это придется через силу, выйти из дома, который является для представителей знака зоной комфорта, и как можно больше с ними общаться.

Лев

Категорически воспрещается желать кому-либо зла — как вслух, так и про себя: любое — даже мысленное — проклятие вскоре обязательно вернется бумерангом к тому, кто — нарочно или нечаянно — его выскажет.

Реклама

Дева

Можно ставить перед собой самые смелые профессиональные цели: благодаря энергии, которая будет переполнять представителей знака с самого утра: вам удастся справиться даже с самыми сложными проектами.

Весы

Общаясь с близкими вам людьми, используйте все свойственные вам дипломатические качества, иначе легко можно будет разрушить хорошие отношения, над строительством которых вы работали годами.

Скорпион

Успеть сделать все запланированное на этот день можно будет только в том случае, если не будете отвлекаться на телефонные разговоры и общение в мессенджерах, а также тщательно спланируете свои действия.

Стрелец

Не спешите обещать кому-то из окружающих вас людей то, что — и вы хорошо это понимаете — заведомо не сможете выполнить: репутацию ненадежного человека очень легко заслужить и крайне трудно опровергнуть.

Реклама

Козерог

В этот день вы будете буквально притягивать деньги, как будто бы являетесь для них магнитом: они могут приходить из самых разных — порой неожиданных — источников, останется только грамотно их потратить.

Водолей

Даже если кто-то из окружающих выведет вас из себя, категорически не рекомендуется грубить и, уж тем более, оскорблять этого человека, — последствия такого поведения могут оказаться непредсказуемыми.

Рыбы

Перед красноречием и убедительностью, которыми вы будете обладать в этот день, не сможет устоять ни один — даже самый строптивый и несговорчивый — собеседник, включая ваше непосредственное начальство.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров