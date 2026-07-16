Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: день, когда обстоятельства поставят нас перед выбором

Река

Реклама

Последнее может активно и настойчиво навязывать себя, делая заманчивые «предложения», добро же, как всегда, решит, что не нуждается в излишней рекламе и подкупе, и будет скромно «стоять» в сторонке. Что, в результате, выбрать — решать только самому человеку, чужие подсказки и советы вряд ли пригодятся.

В это время мы также можем испытывать недовольство всем на свете — от собственных профессиональных достижений и материального положения до самих себя: поскольку такое ощущение является всего лишь влиянием лунных энергий, считать истиной в последней инстанции не стоит — уже завтра мы о нем забудем.

Овен

День благоприятен для любых активных действий, связанных с профессиональной деятельностью — можно переходить на новое место работы, приступать к реализации нового — перспективного — проекта.

Реклама

Телец

Плохое настроение, которое может с головой накрыть вас с самого утра, не должно отражаться на окружающих людях — особенно это касается родных и близких, но и посторонним от вас может всерьез достаться.

Близнецы

Негативные эмоции будут периодически сменяться позитивными, и это может стать причиной серьезного нервного срыва — чтобы подобного не произошло, необходимо сдерживать свои чувства, выравнивая их фон.

Рак

Не стоит отвечать злом на зло, а резкостью на резкость, до добра такая поведенческая такая вас не доведет, а вот если вы попробуете улыбнуться в ответ на выпад недоброжелателя, то увидите, как искренне он изумится.

Лев

Не спешите вкладывать важные ресурсы — прежде всего, деньги — в проект, участие в котором предложат вам кто-то из знакомых: выгода от него может оказаться не такой уж безусловной, как кажется на первый взгляд.

Реклама

Дева

Нежелательно бросать начатое вами дело на половине пути — если почувствуете, что сил для работы почти не осталось, имеет смысл взять небольшой тайм-аут, передохнуть, а потом снова взяться за дело.

Весы

В конфликте между близкими людьми очень важно соблюдать нейтралитет — приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, всерьез обидите и обозлите второго — снова наладить с ним хорошие отношения удастся не сразу.

Скорпион

Не стоит сходу отметать критику, которую вы сегодня можете услышать в свой адрес: важно не только прислушаться к ней, но и сделать из нее правильные — конструктивные и далеко идущие — выводы.

Стрелец

Свойственный предстаивтелям вашего знака перфекционизм может помешать закончить начатый проект, поскольку, действуя в соответствии с принципом «лучшее — враг хорошего», можно переделывать без конца.

Реклама

Козерог

Необдуманные слова близкого человека могут стать откровением: вы неожиданно для себя поймете, как он на самом деле — а не на словах — к вам относится, — скорее всего, открытие будет более чем приятным.

Водолей

Мощную энергию дня необходимо направить на решение конструктивных задач, в противном случае можно разрушить все вокруг, включая отношения с дорогими вам людьми, которые до этого были хорошими.

Рыбы

С начальством сегодня лучше не пререкаться: будучи в плохом настроении, оно может придраться к любым мелочам, а вы, скорее всего, не сможете промолчать в ответ — в результате отношения окажутся серьезно испорчены.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров