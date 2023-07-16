Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: день, когда жизненных сил будет очень мало

В первый лунный день сил у человека очень мало, поэтому расходовать их нужно максимально экономно.

Энергия нынешнего времени, несмотря на свою скудость, является положительной, поэтому – в случае необходимости – можно приступать к работе над важным проектом, работать над которым нужно постепенно – не торопясь. Несмотря на то, что на календаре понедельник, необходимо найти время для отдыха, лучше всего – во второй половине дня. Людям в такие дни свойственна доверчивость, чем могут воспользоваться мошенники всех мастей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 июля для Овнов

Секрет профессионального и личного успеха в этот день – банальное, но работающее позитивное мышление: думая о хорошем, вы притянете к себе соответствующие обстоятельства и события, и наоборот.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 июля для Тельцов

Необходимо уделить время и внимание родственникам – особенно тем, кто старше вас по возрасту: сегодня общение с ними принесет вам не только позитивные эмоции, но и практическую пользу в виде ценного совета.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 июля для Близнецов

Дела, запланированные на сегодня, необходимо расположить по ранжиру – от самых сложных к самым простым, если же взяться за несколько сразу, достичь успеха не удастся ни в одном.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 июля для Раков

Чтобы сегодня не хандрить, а от таких настроений вам никуда не деться, необходимо заняться работой: правда, особо активно действовать не рекомендуется, главное – занять делом руки и голову.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 июля для Львов

Свободное от работы время звезды рекомендуют провести в компании старых друзей: благодаря приятным воспоминаниям, вы получите массу так нужных вам сегодня положительных эмоций.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 июля для Дев

Вообще-то, вы не склонны к самокритике, но сегодня вы найдете у себя – да и в своей работе – массу недостатков, которые начнете исправлять по ходу дела – к счастью, уже завтра этот приступ у вас пройдет.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 июля для Весов

Приступая к новому проекту, тщательно взвесьте свои силы – их должно хватит на долгую дистанцию, иначе придется бросить начатое дело на полпути, а это не добавит вам профессиональной репутации.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 июля для Скорпионов

День, несмотря на его будний статус, желательно провести в режиме "лайт": совсем отказываться от работы нежелательно, но и налегать на нее тоже не следует – ничего, кроме переутомления, рабочий энтузиазм вам не принесет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 июля для Стрельцов

Выбирая жизненные цели на ближайший период времени, остановитесь на тех, которые имеют значение лично для вас: то, что модно или престижно, оставьте для других – вам это ни пользы, ни удовольствия не принесет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 июля для Козерогов

Представителям вашего знака мечтать не свойственно, но сегодняшний день – исключение из правила: помните, что мечты имеют привычку сбываться, поэтому грезить надо так, чтобы потом об этом не пожалеть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 июля для Водолеев

Не самое благоприятное время для принятия важных решений: неточная оценка сложившейся ситуации приведет к неверным выводам и, как следствие, ошибочным действиям.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 июля для Рыб

Идеи, которые сегодня будут приходить вам в голову, обладают серьезным потенциалом, поэтому необходимо зафиксировать их для памяти – уже через пару дней можно будет приступать к их воплощению в жизнь.

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