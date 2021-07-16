Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: день негативной энергетики

Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: день негативной энергетики

День негативной энергетики, когда в разы возрастает критичность по отношению к другим людям, которых захочется обсуждать и осуждать.

Позитивной ее можно сделать, обратив острие критики против самих себя – время благоприятно для работы над ошибками, что позволит определить правильный жизненный путь на ближайшее время. Лучше всего пойдут дела, связанные со своим домом – от начала ремонта до перестановки мебели или тщательной уборки.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 17 июля для Овнов

Как правило, вы предпочитаете жить своим умом, ни с кем не советуясь даже в самых непростых ситуациях, но сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам прислушаться к голосу интуиции – она не подведет.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 17 июля для Тельцов

Можно – и нужно – приступать к реализации новых проектов, они очень быстро принесут желаемый результат, причем не только материального, но и морального свойства – самолюбие будет полностью удовлетворено.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 17 июля для Близнецов

День подарит серьезные профессиональные перспективы, главное, не упустить их, поскольку подобное – благоприятное – стечение обстоятельств может повториться нескоро.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 17 июля для Раков

Несмотря на то, что общительность не самая сильная ваша сторона, найти ответ на интересующий вас житейский вопрос можно будет только в разговорах и спорах с друзьями и близкими людьми.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 17 июля для Львов

Необходимо на время забыть о собственной царственной персоне и уделить внимание людям, находящимся рядом с вами – например, друзьям и родственникам – особенно маленьким и пожилым.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 17 июля для Дев

У вас появится шанс сделать то, что психологи называют "закрытым гештальтом": вы сможете закрыть прежний – неудачный – жизненный этап и приступить к новому, счастливому, главное, не забыть заплатить по долгам.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 17 июля для Весов

День благоприятен для жизненных и профессиональных перемен, о которых вы давно мечтаете: можно переходить на новое место работы или переезжать в другую квартиру и даже город или страну.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 17 июля для Скорпионов

День не только даст возможность обнаружить корень житейской проблемы, которая в последнее время осложняет ваше существование, но и подскажет, каким образом ее можно решить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 17 июля для Стрельцов

Важно помнить, что не бывает худа без добра – главное, решая тот или иной вопрос, отказаться от стереотипов, которые часто мешают нам взглянуть на ситуацию под новым – правильным – углом зрения.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 17 июля для Козерогов

Даже таким трудоголикам, как вы, иногда необходимо отдыхать: если уж вы совсем не можете сидеть без дела, смените хотя бы род своей деятельности – например, займитесь хозяйственными хлопотами.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 17 июля для Водолеев

Возможно, кто-то из близких людей, с которым вы в последнее время находитесь в ссоре, придет с повинной головой – не стоит отталкивать человека, который осознал свою вину и хочет помириться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 17 июля для Рыб

Не самый благоприятный день для судьбоносного решения, касающегося личной жизни: слишком сильно влияние негативных эмоций, которые могут всерьез и надолго испортить отношения с близким человеком.

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