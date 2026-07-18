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Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: день неторопливого и пассивного отдыха
День не подходит для активных действий, поэтому отдых, который мы планируем на это время, должен быть неторопливым и пассивным.
Жизнь будет течь спокойно и плавно, серьезных — турбулентных — событий и конфликтов не предвидится, поэтому можно расслабиться и восстановить силы, уже завтра понадобятся нам для серьезной и трудоемкой работы.
Обострение интуиции — ее могут почувствовать даже не верящие в шестое чувство люди — необходимо использовать для решения вопросов, в которых логика и расчет во внимание приниматься не будет.
Овен
Несмотря на то, что люди в этот день не обижаются на замечания, критиковать всех — резко и без разбора — все же не стоит: слишком велика вероятность ошибки, которая негативно отразиться на отношениях с людьми.
Телец
Откажитесь от навязчивого желания поучать и наставлять окружающих вас людей на путь истинный — вряд ли они оценят вашу «заботу» о них по достоинству, скорее же, все произойдет с точностью до наоборот.
Близнецы
Если нет возможности провести весь день на природе — например, на даче или в отеле, постарайтесь хотя бы отправиться в ближайший от вас лес или водоем сразу же после обеда — вы получите мощный заряд энергии.
Рак
Недопонимание, возникшее в последнее время в отношениях с близким человеком, можно разрешить просто — откровенно поговорив с ним об этом — вы и сами удивитесь, как легко установить мир в согласие.
Лев
День — на то он и выходной — желательно провести с родными людьми: похоже, что и у вас, и у них накопилось много интересных тем для обсуждения, на которое в будние дни банально не хватает времени.
Дева
На редкость результативный день, когда, несмотря на выходной, удастся не только завершить отложенные ранее дела, но и выполнить много новых задач, наверстав упущенное в предыдущий период времени.
Весы
Прежде чем сделать важный выбор, внимательно выслушайте все советы, которые дадут вам друзья и родные, но решение, тем не менее, принимайте самостоятельно — вы действительно знаете и понимаете, как поступить.
Скорпион
Удача будет сопутствовать представителям знака во всех делах — как профессиональных, так и личных, а уж чем именно лучше сегодня заниматься, зависит от того, что для вас сейчас значимее и интереснее.
Стрелец
День, когда нежелательно кому-то что-то отдавать — особенно это касается личных вещей: считается, что так5им образом вы можете подарить другому человеку свою удачу — в результате, вы даже не поймете, почему вам перестало везти.
Козерог
Рекомендуется вспомнить, что на календаре выходной, отложить работу и побаловать себя: погулять на свежем воздухе, побывать на пляже или выпить кофе в парке, главное — хотя бы на время забыть о проблемах.
Водолей
Планируя свою жизнь на ближайшее будущее, прислушивайтесь к подсказкам «внутреннего голоса — он, в отличие от сухих и прагматичных доводов разума и логики, подскажет единственно правильное решение.
Рыбы
Если вам понадобится помощь кого-то из окружающих, смело просите о ней — сегодня люди будут благожелательно настроены по отношению друг к другу, поэтому с радостью сделают то, о чем вы их попросите.
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