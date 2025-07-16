Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: день победы нового над старым

Гороскоп на 17 июля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Конечно, время перемен — не самое комфортное для нашей психики, но надо исходить из того, что оно необходимо: время от времени надо менять все, что отжило свой век и больше не приносит ни пользы, ни удовольствия — от работы до личных отношений — на новое и перспективное. Тем более что природа не терпит пустоты — на место того, от чего мы избавились, очень быстро придет что-то другое.

Овен

Решение, которое вы приняли, может не понравиться окружающим вас людям, но это не значит, что вы должны изменить его в угоду кому-то другому — рекомендуется стоять на своем во что бы то ни стало.

Телец

Возможно, ваши близкие будут вести себя не лучшим образом, но это не значит, что вы должны вестись на их провокации — в любом случае постарайтесь сохранять спокойствие и не выходить из себя.

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Близнецы

Услышав неприятный слух о себе, задумайтесь о том, зачем, собственно, вам ее передали «друзья»: поскольку перенесший ее человек вряд ли хотел вам добра, не стоит принимать его слова близко к сердцу.

Рак

Ссоры на ровном месте, то есть не имеющие под собой никакого основания, которые могут возникать между вами и близкими людьми, всего лишь отражение влияния Луны — к ухудшению отношений они не приведут.

Лев

На агрессию, с которой вы можете столкнуться в это время, не стоит реагировать адекватно — лучше улыбнуться в ответ на колкости или вообще не обратить на недружественный выпад внимания.

Дева

Любое предложение, которое вам будут преподносить как исключительно выгодное, необходимо рассматривать тщательно — практически «под микроскопом»: с большой долей вероятности вас захотят обмануть.

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Весы

Ни в коем случае нельзя вмешиваться в чужой конфликт: как это обычно случается, враждующие стороны довольно быстро найдут консенсус помирятся, а вы станете источником неприятностей для каждой из них.

Скорпион

На этот день не стоит планировать деловые встречи и переговоры: ставшие строптивыми партнеры не будут настроены на нахождение общего языка, поэтому вы ничего не добьетесь, а только потеряете время даром.

Стрелец

Необходимо соблюдать осторожность, посещая места большого скопления людей: особенно важно обходить стороной агрессивно и неадекватно настроенных личностей, которые могут испортить вам настроение.

Козерог

Ваш девиз на этот день — умеренность во всем, но особенно это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание и злоупотребление вредной едой чревато недомоганием.

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Водолей

Не лучшее время для любых финансовых операций — от проведения коммунальных платежей до открытия банковских счетов и депозитов, лучше перенести их на другой день — сегодня они вряд ли окажутся удачными.

Рыбы

Чем меньше вы будете говорить в этот день, тем лучше для вас: велика вероятность нажить себе нежелательных врагов из-за непродуманных или сказанных в неудачный в энергетическом отношении момент слов.

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